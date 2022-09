La reelección de Bukele, ¿es un mensaje para México?

El primero de junio de 2019 Nayib Bukele asume la presidencia de El Salvador, y en su discurso califica de “dictadores” a Juan Orlando Hernández (Honduras) y Daniel Ortega (Nicaragua), quienes se pudieron reelegir gracias a resoluciones de cortes constitucionales. Y la noche del jueves pasado -15 de septiembre- aprovechando la ceremonia de celebración de la independencia de ese país centroamericano - tres años y tres meses después- anuncia que buscará la reelección para los comicios del 2024.

La Constitución salvadoreña también prohíbe la reelección, pero gracias a las destitución de cinco magistrados en mayo de 2021 promovida por la Asamble Legislativa -controlada por Bukele-, en noviembre de ese mismo año la Corte Suprema de Justicia emite una resolución que habilita la reelección presidencial, generando una serie de protestas internas y a nivel internacional. Para muchos, el rompimiento constitucional era predecible, como predecible era esperar el anuncio del jueves pasado de que El Salvador va en camino a ser una nueva dictadura como lo estableció el viernes pasado Human Rights Watch (Informador, 16 de septiembre).

Y aunque la Constitución de ese país centroamericano incluso penaliza con la pérdida de derechos de ciudadanía el solo hecho de promover la reelección, Nayib Bukele goza de una elevadísima aceptación entre la población, que ha llegado al 95 por ciento y que no ha bajado del 80 por ciento durante su administración, gracias primordialmente a su lucha en contra de las pandillas, registrando hasta el mes pasado la detención y encarcelación de más de 50 mil de sus integrantes.

Y entre el enjambre y bullicio de la noticia, además de ver similitudes de tendencias políticas y popularidad, uno no puede sustraerse de darle vuelo a la imaginación y traer ese posible escenario a nuestro México. Aquí el artículo 83 de la Constitución es muy claro -también- y establece dos elementos que lo definen y delimitan, como son la duración del periodo presidencial y el principio de no reelección absoluta del Presidente de la República.

Y creo que Andres Manuel López Obrador lo tiene muy claro. El 21 de abril del año pasado lo dijo y lo reiteró hace algunas semanas con motivo de la propuesta de ampliar por dos años el mandato del magistrado Arturo Saldivar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional, cuando dijo, “yo escuché eso también, de que si se amplía el periodo de dos años del presidente de la Corte es porque yo quiero reelegirme, que ya es un ensayo general o un prólogo, una introducción a mi propósito de reelección”. Y lo aclaró señalando: “Yo termino mi mandato y me jubilo, me retiro por completo de la actividad pública, de la actividad política”. Algo más o menos parecido a lo que Bukele dijo y no cumplió.

Las promesas son lo más fácil de romper. Solo por poner un ejemplo: En el 2012, en la antesala de la elección presidencial, López Obrador dijo “Tenemos que ir sacando al ejército de las calles. El ejército no está preparado para esa función, es otra, defender la soberanía nacional. No podemos seguir exponiendo al ejército, no podemos socavar al ejército. Ese es mi plan y nos va llevar seis meses y que sea la nueva policía federal que se haga cargo de la tranquilidad y seguridad pública”. Mismo mensaje que posteriormente fue repetido en innumerables ocasiones. Y apenas hace unos días -5 de septiembre- se retractó oficialmente de su promesa con el ejército: “Sí, cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron”.

“Es de sabios cambiar de opinión’, pero con esa actitud tan voluble, con esos cambios de opinión tan abruptos, con esas promesas incumplidas y con tantas deseos de poder que exhibe, cómo podemos asegurarnos que en el futuro cercano México no sea vea envuelto en el mismo escenario que El Salvador y quiera perpetuarse en el poder. ¿La renuncia de Bukele es un mensaje para México?. ¿Usted, qué opina?

