Entre los elementos que caracterizan al presidente López Obrador ninguno destaca tanto como esa necesidad de victimización que tiene siempre a flor de piel. Hay, por supuesto, mucho de egocentrismo en ello, como en casi todos los políticos, pero digamos que en lo que supera a sus colegas dedicados al arte de la política es en lo autorreferencial. Él dice que ningún presidente había sido tan atacado como él, lo cual es al menos dudoso, como lo demostró Luis Estada al publicar un estudio similar al que hizo la Presidencia de la República en el mismo día en gobiernos anteriores. Lo que es absolutamente cierto es que de ningún presidente se había hablado tanto porque ninguno había hablado tanto ni tanto de sí mismo como lo hace López Obrador.

En este afán auto referencial todo lo que sucede en el país tiene que cruzar por él. Una parte tiene que ver con esa estrategia de polarización, conmigo o contra mí, y todo aquello que no está en su esfera de control lo pasa de inmediato al bando contrario. Otra parte, sin embargo, tiene que ver con un ego descomunal que no soporta que exista en este país una protesta que él no encabece, una movilización social que no sea la que él piense, una causa justa que él no abanderé porque él, que ya se vio en los altares de la Patria y los billetes de veinte, es el único que puede interpretar las necesidades del pueblo. La protesta soy yo, todo lo demás es espurio, tiene intereses ocultos y está manchado del pecado original de no ser el pueblo, porque pueblo, pueblo, lo que se llama pueblo sólo es aquello que yo defino como tal.

Lo que no está en la esfera del presidente se convierte en automático en el enemigo y por lo tanto hay que criminalizarlo. Nadie puede manifestarse contra las decisiones del gobierno, que es por definición bueno como el pueblo bueno, ni tiene razón justificada porque eso que pasaba ya no pasa, aunque siga pasando. Así si las mujeres víctimas de violencia toman una sede de la CNDH para exigir ser atendidas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México las acusa de tener financiamiento espurio; si las mujeres por el derecho a decidir irrumpen en el espacio público exigiendo al gobierno que cumpla con la resolución de la Corte, las califican de fakeministas; si los agricultores de Chihuahua se oponen a una decisión de trasvase de agua, son manipulados por el PAN; si grupos de sociedad civil se manifiestan contra la política -o falta de políticas- de seguridad, son traidores, porque simplemente alguien, desde su ego inflamado, decidió que la única protesta legítima es la suya.

diego.petersen@informador.com.mx