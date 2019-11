La propaganda del Presidente

Ya quisiéramos que la mayoría de los gobernantes tuviera el interés que pone Andrés Manuel López Obrador en explicarnos su rumbo con un texto de divulgación como el que acaba de publicar. Siempre es bueno que hagan explícitas sus ideas equivocadas, eso ayuda.

Saludo esa parte y pongo énfasis en la naturaleza de divulgación del libro. Es eso. Es un libro para leerse de una sentada y para darse una idea (otra vez) de las muy profundas convicciones del hombre que hoy gobierna México. No, no es un plan de gobierno (le falta todo), ni es un análisis económico (sería de caricatura en todo caso), no le pidan metas, diagnóstico, variables o construcción lógica. Es un planteamiento ideológico muy eficiente en términos de mensaje. Es un texto de divulgación que debe usar el nombre correcto: propaganda.

¿Y en qué consiste esa propaganda? No esperen un resumen del libro. Ya hay muchos y muy buenos. Lo que aquí propongo es registrar las 10 claves que pueden extraerse de la lectura completa para diseccionar el mensaje lopezobradorista para la posteridad.

Clave 1. Lo público debe entenderse como propiedad gubernamental con dirección estatal y eso debe entenderse como algo más deseable que lo privado. Lo privado debe entenderse, en este registro, como el espacio de los ricos y las empresas abusivas, no como esfuerzos individuales de mexicanos que no son funcionarios.

Clave 2. El Estado, a través de esa propiedad gubernamental, sí puede hacer distribución. Lo que ha hecho hasta ahora es usar la propiedad gubernamental para enriquecer y favorecer a abusivos intereses privados y mafiosos. Ergo, tiene que tener más propiedad pero no hacer eso, sino ser bueno y repartir.

Clave 3. Lo importante no es el crecimiento, sino el bienestar material y el bienestar del alma.

Clave 4. Las herramientas para que un gobierno funcione son la honestidad, el combate a la corrupción y la recuperación de valores en la sociedad.

Clave 5. La democracia que funciona es aquella en la que se borra la división entre pueblo y gobierno. El objetivo es que el pueblo ya no desconfíe y el gobierno ya no robe.

Clave 6. Las variables macroeconómicas y el papel del Banco de México deben seguirse cuidando como lo proponen los Chicago boys (los primeros neoliberales): cuidando la deuda pública y la inflación.

Clave 7. El papel del Estado es ser un garante de derechos, no un gestor de oportunidades. Para López Obrador estudiar es un derecho (que se exige) y no una oportunidad (que se aprovecha).

Clave 8. La viabilidad del campo significa la viabilidad del autoconsumo con precios de garantía y cultivos guiados por el Estado.

Clave 9. Para López Obrador el Estado de bienestar es deseable y debe ser robusto, pero no como un sistema de protección general, sino como una bolsa de transferencia de recursos para apoyar a los más pobres.

Clave 10. La tarea del Presidente es una batalla ética para (lo cito) "lograr el amor y hacer el bien".

A mí se me paran los pelos de punta.

Es un planteamiento ideológico muy eficiente en términos de mensaje. Es un texto de divulgación que debe usar el nombre correcto: propaganda.