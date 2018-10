La prevención de la violencia y la cultura

Uno de los ejes de la administración de Enrique Peña Nieto fue la implementación de programas de prevención de la violencia. A través del denominado Pronapred, y la Ley que lo acompaña, se desarrolló un plan intersectorial con los distintos órdenes de gobierno. La finalidad era alejar a los jóvenes de la violencia que podría incitar su incorporación a núcleos delictivos. Dentro de las actividades que se contemplaron, las culturales abarcaron gran parte de los esfuerzos con murales colaborativos, talleres de música, entre otros.

Ahora en el ocaso del gobierno de Peña Nieto, es evidente que estos programas fallaron: no solo porque hemos visto que los números de muertes violentas han aumentado, sino también porque el Pronapred se estancó por oportunismos y falta de seguimiento. En Guadalajara, por ejemplo, los talleres de rap que se impartieron en la colonia de Santa Cecilia tuvieron una participación alta con miembros de pandillas. Sin embargo, no hay planes a largo plazo para canalizar las habilidades que se desarrollan en estos espacios. Al final, un grupo de pandilleros puede generar un videoclip pero si no hay seguimiento, regresará a ser un blanco fácil para el crimen organizado.

Otro problema es la continuidad de los talleristas. Establecer un vínculo de confianza con los grupos es complicado y es necesario que sean las mismas personas las que realicen el acercamiento a las comunidades. Lamentablemente, el flujo presupuestal no es constante, lo que ocasiona que los talleristas tengan mucha rotación y el vínculo comunidad-gobierno se erosione y se pierda.

Un verdadero programa de prevención, en cualquiera de sus formas, debe partir de un estudio exhaustivo de cada colonia. Identificar las problemáticas internas y los intereses de cada grupo particular ayudaría a delinear las actividades para que por un lado, sean atractivas y por el otro, incidan en cambios positivos.

En principio, el planteamiento de Pronapred es bueno. Falló por una falta de planeación conjunta, un pobre diagnóstico de las distintas zonas y un nulo seguimiento de los casos. No sabemos si Pronapred sobrevivirá a la Cuarta Transformación pero de hacerlo, necesitará muchos ajustes para que se ejecute de forma adecuada.

@APetersenC