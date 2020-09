La mañanera del informe

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rindió su Segundo Informe de Gobierno. En el rubro de combate a la corrupción, destacó ahorros por más de 500 mil millones de pesos, pero nadie sabe de dónde sacó esa cifra.

También declaró que las masacres, desapariciones y la tortura ya no ocurren en su gestión. Igualmente aseguró que se acabó el Estado al servicio del narco.

¿Lo habrá dicho en serio? ¿Y Ovidio Guzmán? ¿Y la masacre de los LeBaron? Porque una cosa es rendir un informe con cuentas alegres, pero otra es querer vernos la cara y mentir de manera flagrante.

Finalmente el Presidente destacó y machacó las mismas ideas de siempre en la mañanera disfrazada de Segundo Informe.

***

En el marco del Segundo Informe de AMLO, quien anduvo muy activo fue el ex secretario particular del ex gobernador Aristóteles Sandoval, hoy empresario agricultor, Manuel Alfaro.

Criticó al gobierno federal por los índices delictivos y el alza de homicidios. Al parecer se le olvidó que hace dos años, cuando era el funcionario más cercano al ex mandatario y despachaba en Casa Jalisco, a su ex jefe le salió el tráiler con más de 150 cadáveres.

Bien dicen que en la grilla para lengua larga, cola corta.

***

Tribus de Morena Jalisco comenzaron a recolectar firmas para enjuiciar a los ex presidentes como solicitó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, los organizadores son sólo una expresión de ese partido en Jalisco porque el fin de semana la supuesta dirigencia estatal (que no reconoce la dirigencia nacional) ni siquiera tenía idea del proyecto.

Morena, un partido político tan fragmentado, sin un liderazgo claro a nivel local y nacional, al menos es capaz de ponerse de acuerdo para colocar una mesita en un espacio público y recolectar firmas.