La libertad de prensa, acosada y bajo la lupa

El domingo pasado un avión de la aerolínea irlandesa de bajo costo Ryanair que volaba de Grecia a Lituania, con el pretexto de una amenaza de seguridad, fue obligado a aterrizar en el aeropuerto de la capital Minsk cuando se encontraba sobre espacio aéreo de Bielorrusia. El motivo nunca fue una emergencia. La intención era detener a Roman Protasevich, periodista bielorruso quien desde el 2019 se encontraba en el exilio y radica en Lituania.

Protosevich, quien desde los 16 años se dedica al activismo político, estaba amenazado por Aleksandr Lukashenko, presidente bielorruso, quien lleva 27 años en el poder y se ha convertido en un líder autoritario que ha minado completamente la libertad de expresión.

El incidente ha provocado una serie de protestas a nivel internacional que Lukashenko ha ignorado y por el contrario aceleró la aprobación de leyes que restringen el derecho a la información y reprimen a la disidencia.

La amenaza, intimidación, observación y presión a los medios no es exclusivo de países que provienen de los regímenes socialistas o donde existe el autoritarismo o dictaduras. No vayamos lejos, con el vecino del norte - Estados Unidos- aunque no se actúa con la represión y se respeta la opinión de los medios y analistas, pero si hay de cierto modo un acoso en la búsqueda de justificaciones para intentar exhibir a los periodistas o a los medios. La semana pasada se conocieron los documentos del Departamento de Justicia donde se habla de los intentos del ex presidente Donald Trump, en los inicios de su administración, por obtener los registros telefónicos de tres reporteros del Washington Post. La información detalla cómo los fiscales buscaron en los números celulares y de sus casas para saber con quienes conversaban o tenían contacto los reporteros. Cameron Barr, editor del Post, dijo estar sumamente preocupado por el acoso, cuando los periodistas están protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución (que protege los derechos a la libertad de expresión -entre otras cosas- sin interferencia del gobierno).

Mientras tanto en Nicaragua, este Lunes la Fiscalía sandinista envió citatorios a algunos reporteros y directores de publicaciones -que se presentaron ante la autoridad ayer Martes- en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero en contra de la precandidata presidencial Cristina Chamorro, lo que se ha interpretado como una manera de callar a la prensa en este año de elecciones presidenciales por parte del gobierno de Daniel Ortega.

Y en México, sobre el tema de la libertad de prensa se tiene un panorama diferente. Uno de los informes más recientes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), refleja que tenemos “una restricción parcial de expresión y prensa”. La declaración de Chapultepec, que es el documento fundamental de la Libertad de Expresión en las Américas, señala tácitamente, “El presidente Andrés Manuel López Obrador ha marcado la agenda informativa de los medios de comunicación, con un protagonismo exacerbado, en cuyos discursos los ha estigmatizado y descalificado”, señala el informe. Y agrega que “las acciones de los poderes Legislativo y Judicial han sido más omisas que diligentes y se han distinguido por estar alineados al Ejecutivo”.

Sin embargo, gracias a la responsabilidad de informar verazmente de muchos medios y al compromiso con la profesión de muchos periodistas, la libertad se mantiene intacta a pesar de estar permanentemente bajo la lupa con la observación y crítica del gobierno. ¿Usted, qué opina?.

