La inspiración revela

¿Cuántas veces hemos estado inspirados en nuestra vida y cuáles han sido sus consecuencias? Tengo la impresión de haberlo experimentado de diferentes maneras en varias ocasiones: una de ellas, cuando encontré la solución en un ‘relámpago interior’, un “flash of insight” como le dicen en inglés, de tal manera que, de pronto, entendí eso que no había podido entender tal como me pasó con algunas de las Elegías de Duino de Rilke, Tierra baldía de Eliot o Primero sueño de Sor Juana; otras veces, descubro que si conecto espontáneamente una cosa con otra, después trabajar duro y tendido, y eso que leí o vi se asienta y lo interiorizo, entonces puedo ver algo que nunca antes había visto.

A veces es necesario ver la vida desde otra perspectiva y, para poder hacerlo, necesitamos que nos acompañe una de las nueve musas: Calíope la de la poesía épica o Clío la de la historia o Melpómene la de la tragedia o la musa de fuego, como la que propone el Coro en Enrique V para ascender al universo de la invención.

José Luis Ibáñez incorporó la inspiración como parte de su curso magistral “Ruiz de Alarcón y Sor Juana, teatralidades sospechosas a dos lados del Atlántico” que ofreció en el 2011, disponible en audio en www.descargacultura.unam.mx.

Ruiz de Alarcón nació en Taxco en 1581, estudió en la Real y Pontificia Universidad de México hasta 1598, antes de irse en 1600 a la Universidad de Salamanca para regresar a la Nueva España y, unos años después, irse a España para quedarse a vivir por el resto de su vida en ese...

Ir y quedarse, y con quedar partirse

partir sin alma, e ir con alma ajena,

oír la dulce voz de una sirena

y no poder del árbol desasirse.

...

creer sospechas y negar verdades,

que es lo que llaman en el mundo ausencia,

fuego en el alma, y en la vida infierno.

Tal como lo escribió en su Soneto 64 Félix Lope de Vega, su peor enemigo. Ruiz de Alarcón escribió veinte obras de teatro, entre ellas, La verdad sospechosa, la única en español que escogió Corneille para adaptarla e integrarla al repertorio de la recién formada Comédie Française.

“Y así vemos cómo es que las historias se enlazan, se entroncan y florecen si uno busca sus conexiones y las encuentra -dice el maestro Ibáñez. A veces parecen ecos, otras, son verdaderas revelaciones, y aquí es el momento de citar a Octavio Paz quien decía que “la inspiración revela” y esto que parece simple, es misterioso y complicado: quiere decir que, desde el momento en que traemos a nuestro interior ese mundo, ese aire que necesitamos para seguir viviendo, puede ser que cuando entra en nosotros, nos revela algo que a simple vista y sin ese aliento no lo podríamos haber advertido.

“Mucho antes de que aprendiéramos a leer y a escribir, -continua Ibáñez- los actores de los tiempos más remotos hicieron entrar las palabras porque alguien se las decía -pues no sabían leer-, como si fueran sus apuntadores.

“Y aquí, Martín Casillas me va a apoyar: él, que se ha leído cada sílaba de Shakespeare y la ha transformado en su experiencia, sabe bien, como otros aficionados y expertos en Shakespeare que, si comparan el mundo o la vida, como la que habla Lope de Vega: “que cada uno de los hombres que vivimos en la vida somos actores” o, como dice Shakespeare “we have our exits and our entrances”, tenemos nuestra inspiración y nuestra expiración, de esta manera es como nos damos cuenta que “la inspiración revela”, como decía Paz, y ¿que es lo que nos quería decir con eso? Si no nos entra el mundo, ¿cómo lo podemos explorar? ¿Cómo lo podemos considerar propio si no le hemos dado la bienvenida en nuestro interior?

“Sí, cuando entra tu inspiración, ya no te quedas igual, te transformas y, cuando sale, sale con todo tu interior”.

