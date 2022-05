La ilusión del domingo

Nunca he sabido bien si es que la semana -como nos lo dicen en la primaria- empieza el domingo o acaba en él. En el pobre domingo recaen reclamos, deliciosos y malos hábitos alimenticios y no distingo bien a bien si soltar el cuerpo completamente o empezar a cargar pilas para el tan temido san lunes. Por muchos años cuando en temporada de ensayos teníamos llamado el domingo por la mañana, lo vivía como un pesar y no sé si me estoy haciendo vieja pero hoy (créalo) es un gusto enorme ver a mis compañeros en un día tan particular como éste habiendo ya descansado viernes por la noche y luego todo el sábado. También entiéndase que mi vida social está reducida a tan poco, querido lector, que la verdad es que sí que descanso en cuanto el viernes es viernes.

Desde hace algunos años, cambié mi asistencia a la Orquesta Filarmónica de Jalisco del jueves por la noche al domingo al medio día por una sola razón, que mi hija pudiera asistir al concierto. Hará menos de un mes que platicaba con uno de los músicos principales de la OFJ sobre el concierto que clausura hoy el tradicional Festival de Mayo y el viaje empezó. Es verdad que será difícil ponerse de acuerdo entre si el domingo es o no el mejor día de la semana, si es que nuestros miedos se hacen visibles ahí o si es que nuestras mejores horas son vividas en esas calmas mañanas o largas tardes. Pero de lo que sí estoy segura es que la ilusión de ir a un concierto el domingo envuelve toda una dinámica entre amigos, parejas, familias que revisan videos, ubican sus versiones favoritas, recopilan en una lista de reproducción lo que escucharán, se cuentan la historia de tanto compositores como de intérpretes, los niños escogen qué ponerse de ropa, se enseñan a ver con mucha ilusión ir al teatro, etc. Finalmente se abren las puertas del impecable Teatro Degollado, se encuentra uno a los suyos, a los de siempre, con los que han habido discusiones, distanciamientos, malos entendidos pero también puntos en común. Quizá el punto en común que todos al asistir el domingo a la orquesta tenemos es la Reina música. Que esta que nos ha salvado la vida a más de alguno, con su orquesta completa, su director principal y sus directores huéspedes, sus invitados especiales y sus problemas administrativos, nunca deje de sonar, nunca deje de convocarnos y nos regale dos horas no de abstraernos de la realidad sino de hacer esa realidad la que nos llevemos a casa y para los días a venir. Todo esto para mí es una ilusión, la ilusión del domingo sea el primer o último día de la semana, cada quien.

