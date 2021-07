La iglesia lamenta y pide acción ante la violencia

De acuerdo con el último editorial del semanario Desde la Fe -publicación oficial de la Arquidiócesis Primada de México-, “Hace 11 años, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) publicó una exhortación pastoral de 116 páginas titulada ‘Que en Cristo Nuestra Paz, México tenga Vida Digna’, que llamaba a todos los órdenes de gobierno, a la sociedad, a los jóvenes, a los padres de familia, a los sacerdotes y a los educadores, a unirse en la construcción de la paz e impulsar el desarrollo humano integral. Eran tiempos en los que se hablaba de violencia e inseguridad”.

Y once años después, las cosas no están igual, están peor. En el mismo editorial se habla de la continuidad de la inseguridad y el aumento de la violencia y hace referencia “a una crisis de legalidad, en la que se ha extendido una práctica basada en la idea errónea de que las leyes no están por cumplirse”, además de destacar la fractura de tejido social, una crisis de moralidad “donde se abren paso la mentira y a la corrupción”.

La violencia desatada en el país también ha tenido un efecto en la curia, ya que desde 2010 por lo menos 70 sacerdotes han sido asesinados, por lo que en la misma CEM considera que el sacerdocio es una profesión de alto riesgo en México.

En Roma hay preocupación por lo sucede en México. Con motivo de la reciente masacre en Reynosa, Tamaulipas, el Papa Francisco reiteró su “firme reprobación por este episodio de injustificable violencia”, interpretándose como un ‘jalón de orejas’ a las autoridades que no han podido contener el problema.

Y así también lo confirma la reciente visita del Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, quien se entrevistó con el presidente Lopez Obrador, con el canciller Marcelo Ebrard y ‘curiosamente’ con la jefa del Gobierno capitalino Claudia Sheimbaum -de quien dicen tiene la ‘bendición’ de AMLO para el 2024-, donde el diplomático religioso -porque ni se dieron muchos detalles de las conversaciones- debió haber abordado los temas de inseguridad y violencia en México, así como la inacción de un plan concreto -como la misma Diócesis lo ha señalado- que se percibe por parte del gobierno mexicano. Aunque posterior a la visita de Parolin en la homilía en la Basílica de Guadalupe se habló de que “México tiene necesidad de reconciliarse consigo mismo, de encontrarse como hermanos, de perdonarse mutuamente, de unirse como sociedad superando la polarización”.

Recientemente en una entrevista para el diario El País de España, el Nuncio Apostolico en México, Franco Coppola, reconoció que López Obrador antes de tomar posesión le envió una carta al Papa solicitando la ayuda de la iglesia católica para tratar de “apaciguar” desde el púlpito la violencia del crimen organizado. Posiblemente por esa petición de ayuda y la confianza depositada en la importancia del catolicismo para intentar encontrar una ventana de esperanza en la crisis de violencia, desde Roma se están tomando cartas en el asunto, pero a la vez se reclama una acción más concreta por parte de función pública. ¿Usted, qué opina?.

