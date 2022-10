La era de la impunidad

El lunes se cumplió el primer aniversario luctuoso de Estefanía, quien tenía 21 años al momento de su fallecimiento, Brian de 21 y Josué Edín de 24 años, los jóvenes que perecieron al ser impactados en su auto compacto por Yigal ‘N’, quien viajaba a toda velocidad por Avenida López Mateos en un vehículo de alto cilindraje; muchos recordamos el caso y muchos también hemos dado cuenta del avance, del dolor, de los peritajes, de las declaraciones y de que hasta la fecha no hay una sentencia para el responsable que se encuentra en prisión preventiva desde hace 11 meses.

Mientras las familias comparecen, se manifiestan y desde hace un año piden justicia para sus hijos, recientemente se dieron a conocer imágenes sobre el momento posterior al impacto de los vehículos revelando la indolencia con la que actuó el joven frente a la escena de la que fue responsable. Se observa a Yigal salir entero de su vehículo con un teléfono móvil en mano, haciendo una llamada; cruza la avenida y espera afuera de un establecimiento. Minutos después, de un vehículo blanco descienden un par de personas y se aproximan a él, ayudándolo a cruzar nuevamente la avenida y sorteando los autos. Una vez adentro, el auto blanco sale del campo de visión de las cámaras. La llamada no fue para pedir auxilio para él y los jóvenes, fue para que lo ayudaran a huir.

La indignación no se hizo esperar, sobre todo porque a unos cuantos días de cumplirse el plazo del año de prisión preventiva, se asoma la posibilidad de que Yigal quede libre y sin una sentencia que le brinde justicia a las familias de Estefanía, Brian y Josué Edín. Cualquier semejanza con el caso de Joao Maleck, quien en junio de 2019 protagonizó un lamentable accidente en el que fallecieron Alejandro Castro y María Fernanda Peña es mera coincidencia. Si bien la sentencia por un homicidio imprudencial puede ascender a 10 años de prisión, en el caso de jóvenes menores de 20 años puede reducirse a sólo un tercio, por lo que el futbolista dio por terminado el juicio en su contra en agosto pasado, sentencia incluida, y las familias de los jóvenes que murieron unas cuantas horas después de contraer matrimonio se quedaron sin la justicia esperada.

¿Qué se puede esperar del caso Yigal? ¿Cómo actuarán las autoridades? ¿Continuarán brindando beneficios a responsables de homicidios imprudenciales o finalmente, considerando que Yigal no tiene 20 años o menos y cuenta con antecedentes similares, se dará una sentencia? Cualquiera que sea la respuesta, el tiempo juega en contra para las familias de las víctimas con un tercer peritaje en curso para comprobar una premisa que no se expuso previamente y que de acuerdo a las cámaras de videovigilancia no se aprecia, pues quienquiera que haya sido el supuesto agresor del joven jamás apareció en las imágenes previas ni recientes.

¿Será este caso otra oda a la impunidad? No resultaría sorprendente. De acuerdo con la organización México Evalúa, en su reciente informe “Hallazgos 2021” publicado a principios de octubre, el índice nacional de impunidad se registra en 91.8%, sin embargo en Jalisco se reporta un 95.4% en dicho rubro y en homicidio doloso se estima en 99.7 el porcentaje. Con estos números, ¿dónde se ubicará el homicidio de Estefanía, Brian y Josué Edín, en la justicia o en la impunidad?

