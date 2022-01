La dupla Lemus-Frangie, Vallarta y la seguridad

En octubre pasado, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó los resultados de la trigésima segunda edición de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), que mide la percepción de inseguridad de los habitantes mayores de 18 años en las capitales de los estados y las ciudades medias del país, planteé aquí lo que llamé “El bono Lemus en seguridad”.

Destaqué así el hecho de que Zapopan, el municipio que Pablo Lemus había gobernado los últimos seis años, resultó tener la mayor baja en la percepción ciudadana de la inseguridad de los municipios metropolitanos, y en la entidad se vio superado solo por Puerto Vallarta, al pasar de 77.5 por ciento del porcentaje de la población mayor de 18 años que en junio consideraba que vivir en el municipio zapopano era inseguro, al 49.4 por ciento de sus ciudadanos que dijeron en septiembre sentirse con esa amenaza. Fue una disminución récord de 28.1 por ciento, con lo que Zapopan registró por primera vez una cifra menor al 50 por ciento.

Como Lemus iba llegando a Guadalajara, abrí la incógnita de si en sus primeros tres meses al frente del gobierno de la capital jalisciense se reflejaría ese mismo “bono” con una baja similar en la percepción de inseguridad pero ahora de los tapatíos.

Pues, bien, la incógnita quedó despejada el miércoles pasado que el Inegi presentó la trigésima tercera edición trimestral de la ENSU y no hubo tal logro. Aunque de la Zona Metropolitana Lemus fue el único que logró bajar la percepción de inseguridad, fue apenas un 1.5 por ciento al pasar de 83.2 a 81.7, casi igual a como cerró la pasada administración que también bajó 1.4 por ciento, del 84.6 a 83.2 de junio a septiembre. Así, Guadalajara sigue siendo el municipio con la mayor percepción de inseguridad de la Zona Metropolitana seguido de Tonalá con un 80.1 por ciento.

El caso es que el “bono Lemus” en seguridad no sólo no apareció en Guadalajara sino que en apenas tres meses se esfumó de Zapopan, pese a la dupla que en materia de seguridad hizo con su ex colaborador, el ahora alcalde zapopano, Juan José Frangie. Del 49.4 récord logrado el trimestre anterior, la ex villa maicera subió al 60.8 por ciento el porcentaje de sus habitantes que viven inseguros, con lo que se convirtió en el municipio donde más creció la percepción de inseguridad con un 11.4 por ciento, seguido por Tlaquepaque y Tlajomulco.

En donde la percepción de inseguridad de la población sigue a la baja es en Puerto Vallarta. Si en el último trimestre de la pasada administración este municipio turístico donde en diciembre de 2020 asesinaron al ex gobernador Aristóteles Sandoval fue el que tuvo el menor índice en la materia, con 31.5 por ciento, la nueva administración morenista que encabeza el profesor Michel algo hizo bien en el tema policial que mantuvo al Puerto con la mayor baja en la sensación de inseguridad, con 4.9 por ciento, para quedar con el 26.6 por ciento.

La ENSU debe ser, pues, un muy oportuno llamado para revisar qué no está funcionando en la tan cacareada estrategia conjunta policial Guadalajara-Zapopan.

