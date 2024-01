La decepción de la nueva política de MC

Es que no lo puedo creer. Es que si me hubieran dicho que el tan brillante, el tan inteligente, el tan estratega y maquiavélico Dante Delgado permitiría una escena, esa escena, en una terraza de una casa lujosa, fría y sin personalidad, en un ambiente totalmente ficticio, con los estandartes de lo superficial de lo superficial de lo superficial, no me lo creería. ¿Quién no le enseñó el corte de cómo quedó el video? ¿Quién lo traicionó? De haberlo visto (por favor que alguien me diga que se lo brincaron), me pregunto honestamente si habrá pensado: esto será un súper jonrón. ¿Quién de toda la gente que integra el partido, permitió la ofensa de integrar el discurso o cháchara que se aventaron sobre los jóvenes?, como si fuéramos estúpidos, como si no nos viéramos desaparecer entre nosotros, entre los nuestros.

Bueno, ¿qué nos creen? ¿Pensarán acaso que no sabemos, justo los de esta generación, que se compran likes, que se activan cuartos de guerra o de publicidad donde miles de bots hacen la chamba? Esa chamba más justa y noble (si se hiciera también por la derecha) que critican de la vieja política de pararse frente al pueblo y prepararse realmente “hasta con teleprompter” para envalentonarse y hacer contacto humano. ¿Por qué tanta “improvisación” y alarde de ella en un asunto de tal envergadura? Por favor. ¿Quién, por qué no Álvarez Máynez mismo no chistó?, no dijo, oigan no, así no puede ser el destape de lo que supondría ser el proceso más honorable de mi vida, la carrera al puesto de más alto honor en el país, el ser, o aspirar a ser el Presidente de la República.

Pocas cosas me sorprenden en la política nacional ya, el video del destape me tiene atónita. Todo me parece grotesco. Por primera vez en mucho tiempo, perdón, Alfaro tiene (casi) toda la razón. Sí, él junto con los “Tlajo boys” se “preocuparon” por hacer en Jalisco -inclusive sin ser parte del partido-, un movimiento que no sé si fue ciudadano pero por lo menos enarboló varias banderas de la cosmopolita y gratificante idea de la social democracia. Pero vuelvo al video, lo siento, no lo puedo superar. La mesa servida de alcohol, ese mismo alcohol que nubla la visión de miles de jóvenes que no alcanzan a vislumbrar un mejor futuro y en vez de ello, se gastan o nos gastamos lo de la semana en olvidar, en tragos de valor, en tragos de amargo licor que ojalá nos libraran de un México podrido por esta también seudo nueva política que engalanan estos nuevos seudo líderes.

Yo soy parte de esa generación y recuerdo algunas pocas cosas de aquella infancia ni tan lejana del 94. Dos veces en la vida he visto a mi padre roto, el día que murió el suyo y el día que murió Luis Donaldo Colosio. Bien me dijo un día, tan malo el pinto como el colorado. Pero se olvidó de advertirme que esto cada día podría ir a peor, uno siempre tan iluso…

argeliagf@informador.com.mx • @argelinapanyvina