La crueldad de nuestros días

La crueldad tiene todas las formas y puede encontrar su objetivo en cualquier ser. En días pasados circularon imágenes tan lamentables que sólo aquellos que pueden empatizar con el dolor, sin importar de quién se trate, les encontraron sentido. Las imágenes de dos pequeños animales torturados circularon en redes sociales denunciando el abuso del que son víctimas, sobre todo los que viven en las calles de la Colonia El Sauz, en Tlaquepaque. Un perro con un ojo destrozado y un gato sin vida y con los ojos fuera de sus cuencas evidencian la brutalidad de la que son objeto hoy día.

Los vecinos temen por sus mascotas, ya no las dejan salir solas a la calle, pero aquellos animales que carecen de un hogar son el objetivo de quienes no tienen la menor empatía por su vida. Las declaraciones de los vecinos de la calle Isla Zanzíbar señalan a un “loco” que golpea a los animales que se encuentra a su paso. No imagino cómo al ver semejante espectáculo no se hiciera acreedor a una denuncia; de cualquier manera es un fenómeno que en las últimas semanas ha dejado a varios animales sin vida en la zona. Puede que éstos pequeños no le hagan falta a nadie, quizá nunca tuvieron un dueño, pero que formen parte del escenario en la colonia evidencia un síntoma que merece la pena intervenir.

¿Qué puede ocultarse detrás de la tortura animal? Sin ir más lejos, un trastorno de personalidad antisocial que por lo visto a nadie le ha afectado lo suficiente. Sin afirmar si es vecino de la zona o es un transeúnte que por “oportunidad” agredió a los animales, la alerta ya llegó a las autoridades. Ojalá las denuncias puedan señalar puntualmente al responsable y reciba la sanción que corresponda. Pues incluso tratándose de animales que no tienen dueño no se debe permitir la impunidad, de encontrar al culpable, podría enfrentar hasta dos años de prisión como castigo.

Esta situación me recuerda la ejemplar sanción de 10 años de prisión sin derecho a fianza que hace un año recibió el hombre que envenenó a Tango y Athos, dos de los perros del escuadrón rescate de la Cruz Roja en Querétaro. Lamentablemente ni todas las denuncias prosperan ni todos los perros son unas estrellas como esos canes entrenados para llevar su maltrato a juicio. De cualquier manera merece la pena ser consciente de que la crueldad animal se castiga con prisión.

De acuerdo con el Inegi, México ocupa el tercer sitio en Latinoamérica en maltrato animal y el primero en población de perros callejeros. Se contabiliza un aproximado de 27 millones de mascotas en el país, de éstas sólo 5.4 millones tienen un hogar y reciben la atención de salud adecuada; el resto vive en las calles generando un problema de salud pública con una reproducción descontrolada, además de ser susceptibles de contraer y contagiar enfermedades.

Se estima que al menos 500 mil animales de compañía son abandonados a su suerte cada año en el país. Mascotas que saben lo que es un hogar, un dueño y que de la noche a la mañana se ven desamparados y son capaces de confiar en las personas equivocadas.

¿Qué estamos haciendo para contribuir al cambio? Empecemos por ser responsables y adoptar animales en lugar de comprarlos, darles una oportunidad a aquellos que no tienen un hogar y como mínimo denunciar los abusos de los que son víctimas y así sujetos como el que fue detenido en diciembre pasado por maltratar animales en la Colonia Basilio Badillo, en Tonalá, formarán parte de la estadística de justicia en casos de maltrato animal. Ojalá pronto se tenga noticia del responsable detenido por el maltrato a los animales en El Sauz, o por lo menos que no vuelvan a presentarse más casos así.