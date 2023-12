La cárcel le impedirá llegar a la presidencia

Así como Samuel García “elevó” la temperatura del ambiente político en México con sus “indecisiones” de ser o no ser candidato presidencial y alejarse o no de la gubernatura de Nuevo León, así se “caldeó” el ánimo en Estados Unidos con dos breves declaraciones del presidente Joe Biden y del ex presidente Donald Trump, además del pronóstico que se hizo en el debate republicano.

Inesperadamente durante una reunión con donantes para su campaña en Boston, Biden reconoció que “Sí Trump no se hubiera postulado, no estoy seguro de que me hubiera postulado”, reconociendo en parte las bajas preferencias ciudadanas que tiene -según las encuestas-, aceptando que el expresidente le lleva una ventaja considerable en los sondeos de opinión y posiblemente confirmando lo que se percibe a la distancia, de que se ve disminuido físicamente y cansado mentalmente, sin ser su deseo el de continuar como responsable en la oficina Oval. Sin embargo, Biden piensa que si no es él, no hay nadie entre los demócratas con la posibilidad de impedirle a Trump que llegue a un segundo término a la Casa Blanca. Mientras que Trump, en un programa de la cadena Fox News, dijo que en caso de llegar a la presidencia, no abusara del poder y tampoco tomaría represalias en contra de sus oponentes políticos. “Usted dice que no va a ser un dictador, ¿verdad?”, a lo que Trump, con una sonrisa en la

cara, contestó: “No, no, no. Aparte del primer día...”. Y arremetió con uno de sus temas favoritos, contra México y sus propuestas migratorias, diciendo que ese día “estaremos cerrando la frontera...después de eso no voy a ser un dictador”.

Y fue precisamente el término de “dictador” que surgió en el debate republicano que el miércoles por la noche se llevó a cabo entre cuatro precandidatos, sin la presencia de Trump quien se ha negado a asistir. Chris Christie, exgobernador de New Jersey, quien fue aliado de Trump y que ahora busca la nominación republicana, hizo referencia al expresidente y a la atención que concentra, cuando en realidad pudiera estar impedido por cuestiones judiciales. “El quinto tipo, que no tiene el valor de presentarse y estar aquí, es el que como ustedes han dicho, está muy por delante de las encuestas. Es necesario decir la verdad... Donald Trump no podrá hacerlo, porque será condenado por los delitos graves antes de esa fecha -de la elección-... El hecho es que cuando vas y dices la verdad sobre alguien que es un dictador, un ‘matón’, que ha ‘disparado’ contra todo el mundo, le hayas prestado un gran servicio o no”. Y luego lanzó una advertencia a quienes en la audiencia del debate -y seguidores de Trump- reprobaron el calificativo de “dictador”. “Ustedes podrán seguir negando la realidad, pero la verdadera realidad es que -de seguir así, con apoyo irrestricto al exmandatario- Joe Biden seguirá por otros cuatros años”.

Así que, tanto en México como en Estados Unidos, en el preámbulo de las campañas presidenciales, aumenta la adrenalina política y los jaloneos empiezan a estirar la liga provocando planteamientos, posiciones y acusaciones que hablan de realidades o falsos posesionamientos.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

