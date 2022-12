El conflicto de Pablo Lemus con la línea dura del emecismo por la protesta en la FIL Guadalajara enmascaró otra pugna en la que pocos repararon, una al más alto nivel y quizá más importante: la discreta escaramuza entre Enrique Alfaro y Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano.

La ausencia de Alfaro el lunes en la Convención Nacional Democrática Extraordinaria de Movimiento Ciudadano, en la Ciudad de México, adquiere relieve y peso, sobre todo, por las contrastantes presencias en ese cónclave.

Estuvieron Samuel García y Luis Donaldo Colosio Riojas, pero no Alfaro. Estuvieron Pablo Lemus, Salvador Zamora, Juan José Frangie, Verónica Delgadillo, Clemente Castañeda et al., pero no Alfaro. Acudieron diputados, senadores, regidores emecistas de todo el país, pero no Alfaro.

El gobernador de Jalisco estaba entre los invitados, pero me comentan que declinó el domingo por la noche. El pretexto de atender la agenda local es insostenible; su actividad consistió en la presentación de Ilusionante Festival de Invierno 2022 que se inaugura hasta mañana.

Lo que disputan Dante y Alfaro, además del control del partido, se relaciona con la definición de la estrategia electoral para 2024 y la designación del candidato presidencial, en donde el jalisciense ha expresado claramente su intención de competir.

En el cónclave, Samuel García, esa insuperable máquina de frivolidades y disparates, levantó la mano como aspirante presidencial. Lemus, por su parte, aprovechó el espacio para realinearse con la inapelable línea alfarista. Colosio Riojas, cuyo único mérito político está en su ADN, también tuvo su momento. La designación de esos tres oradores principales mandó un mensaje a Enrique que seguramente acusó de recibido.

La ausencia de Dante Delgado en la FIL Guadalajara, ante el llamado de Alfaro a no asistir, dejó claro que Jalisco es territorio alfarista. Aquí manda Alfaro, ¿pero en la visión conjunta del partido y sus actores? El control total. Eso es lo que confronta a ambos líderes.

El día de la convención, Delgado destacó este mensaje en sus redes para resaltar su capacidad para competir en 2024:

“Solo nosotros tenemos un @ColosioRiojas, un @PabloLemusN, una @BibyRabelo, un @SalvadorZamoraZ, un @AlvarezMaynez, una @VeroDelgadilloG, un @JZavalaGt, una @MonicaMgn, un @MartinVivanco, una @PrisFrancoB, un @Braulio_Lom y a muchos y muchas más”.

¿Y Enrique Alfaro? En esos 244 caracteres del jefe Dante todavía quedaba espacio para uno más, pero fue omitido deliberadamente.

Por eso la declaración de Alfaro hace unos días debe leerse con un doble rasero: “Este proyecto no depende de voluntades personales. Depende de voluntades colectivas”. Te hablo Lemus para que me escuches Dante.

