La app de la cuarta transformación

Hoy, el desarrollo de la tecnología se da a pasos agigantados, así el uso de nuevas herramientas, incluido el “internet de las cosas”, se incrusta con velocidad extraordinaria en el día a día de las personas. Sin embargo, muchos politólogos y mitoteros de renombre, sienten que en el vertiginoso ir y venir de los comunicados de los creadores de la “cuarta transformación” pueden quedarse atrás y terminar siendo un meme de unos viejecillos dormidos a medio discurso.

Por ello, se solicita de la manera más amable a Pepe Merino, que le halla a eso de la tecnología y de la información, elabore una app para que se permita registrar los siguientes eventos al recibir inmediata notificación de:

(i) Fernández Noroña a punto de trompearse con quien sea. ¿Disfruta usted ver cómo el michoacano arremete contra un pobre chofer del metrobús? ¿le causa gracia que le cante un tiro a Muñoz Ledo a media Cámara de Diputados? No se pierda más de éstas y otras aventuras que nos regalará durante este trienio el muchacho Gerardo, al utilizar la app “cuarta transformación” usted podrá descargar gratuitamente contenido de violencia con la posibilidad de transformarlo en GIFs para usarlos en sus conversaciones de WhatsApp.

(ii) Ricardo Monreal dando un encendido discurso en defensa de alguien a quien solía llamar corrupto. ¿Es acaso usted más tendiente a la cursilería? ¿simpatiza con gente que guarda cantidades industriales de mota en bodegas de Zacatecas? Consiga los mejores versos políticos empalagosos sin el menor esfuerzo al utilizar la función “Monreal” de su app “cuarta transformación”.

(iii) Tinder de chairos. ¿Le ha costado sostener relaciones sentimentales serias porque sus parejas le cuestionan el tatuaje de Martí Batres que tiene en el lomo? ¿las damas se frustran de que todo lo que puede decir tras una eyaculación precoz es “es un honor, estar con Obrador”? ¿su modelo de seducción es el flamante diputado Sergio Mayer? No sufra más, encuentre al amor de su vida sin tener que someterse a rechazos excesivos, únicamente enlace la opción “Chairotinder” aceptando utilizar a su usuario de Facebook y podrá intensear a sus prospectas con sus teorías económicas sin recibir insultos y desprecio inmediato, alimentará una sana relación hasta en tanto uno de los dos decida que el otro es un vendido al sistema y junte a otros usuarios para pedir al administrador se le bloquee del país.

(iv) Tatiana Clouthier caminando de puntitas para no malenquistarse y mantener su discurso “independiente”. ¿Le cae bien la “tía Tatis”? ¿le agrada que haya personajes influyentes en el gobierno que no necesariamente tengan pie de atleta? ¿admira usted la capacidad de improvisación? Utilizando la función “Tatis de puntitas” el usuario aprenderá a decir frases que, aparentando mantener una independencia, no logren que el patrón se moleste con usted y la terminen haciendo menos, dándole una diputación intrascendente mientras a los enemigos de papá los premian con chuletas jugosas.

(v) Antonio Attolini se degrada todavía más. Todo en esta vida tiene límites, hasta la lambisconería, sin embargo es difícil saber cuándo es que una persona llegará a ese límite, así el sitio de apuestas de la app “cuarta transformación” permitirá a los adictos al azar jugar su suerte sobre si Toño se lanzará en Twitter con mayor o menor ahínco en conseguir el puesto de portero en Palacio Nacional.

Métale billete y viva en primera fila el rush de la cuarta transformación.