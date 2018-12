La alimentación, parte importante de un deportista

En artículos anteriores toqué el tema de la parte mental y de la importancia que tiene un psicólogo deportivo para un atleta, hoy me quiero enfocar en la alimentación, tomando ejemplos de deportistas de primer mundo.

Para este tema, hay que tener en cuenta la importancia que tiene un nutriólogo de planta para un jugador de tenis que quiere ser una estrella del tenis mundial.

Me ha tocado ver algo que me llama la atención y no tiene nada de coherencia con respecto al interés de los padres en que quieren que sus hijos sean excelentes jugadores. Ellos les dan refrescos para tomar, papitas, chocolates, todo tipo de antojitos, algo increíble de ver… es una gran mentira la que viven.

Tuve la oportunidad de estar con un atleta del nivel que tenía Carl Lewis, estuvo acá en Guadalajara donde inauguró la pista de correr, y además un artista le hizo una estatua. En ese momento de la escultura le dieron de probar como atención una botana típica de acá, y él sólo probó algo y les pidió que compraran un costal de zanahorias, porque tenía que comer ese día y todo el día eso, y comentó: “soy como un coche de lujo, tengo que ponerle la mejor gasolina, aceite y todo lo demás de calidad si quiero ser el hombre más rápido del mundo”.

Otro gran atleta y tenista reconocido es Novak Djokovic. Jugando su mejor tenis llegaba a los mejores partidos ya cansado, con problemas musculares, y esto se notó más aún en un partido contra Jo Wilfried Tsonga en los Cuartos de Final del Abierto de Australia. En ese partido, en el cuarto set se desplomó, tuvo problemas en su respiración y empezó a vomitar. Llegó a ser la burla de sus contrincantes por su mala condición física, él se quedaba a mitad de los torneos sin fuerza.

Él comía mucha comida italiana para que le diera energía, los carbohidratos para esto son lo mejor, y además comía platos fuertes de carne un par de veces al día.

Empezó a trabajar más fuerte su preparación física, hasta ir a entrenar al desierto para sufrir el calor. Todo cambió cuando una nutrióloga serbia vio el partido, y determinó que lo de Djokovic no era asma o dolor de estómago.

Ella se dio cuenta que era el gluten lo que afectaba al serbio, una proteína que se encuentra principalmente en los cereales, especialmente en el trigo. Se acercó a él y le comentó que se apoyara un pan en su estómago y resistiera la presión que la doctora aplicaba a su brazo; la extremidad se volvió significativamente más débil.

Es obvio que esto no aplica para todos. Para ello se requiere tener en su equipo de trabajo a un nutriólogo, y él lo ayudará a que rinda mucho más en una cancha y además de seguro evitará calambres y lesiones.

El tenis no es solo pegarle bien a la pelota, hay muchas cosas que tienes que saber.