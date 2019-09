La afrenta de los informes

Estamos en esa época del año en la que incluso quienes trabajamos en medios de comunicación tenemos que controlar los arrebatos para no terminar violentamente con el radio, la televisión o echando al fuego los periódicos. Seguramente usted que hace el favor de leer estas líneas, comprende muy bien por qué. La pauta oficial y la adquirida comercialmente sobre los informes de los gobernantes nos saturan con sus mensajes.

México está inmerso en una crisis humanitaria por la desaparición de más de 40 mil personas y la muerte en circunstancias de violencia de cientos de miles, desde que Felipe Calderón “declaró la guerra contra el narcotráfico”.

Pese a este escenario, quienes gobiernan en lo local y a nivel nacional nos saturan con orondos mensajes en los que se llenan la boca al hablar de logros, avances, cumplimiento a promesas, consolidación de acciones y todos los sinónimos que usted imagine para adornar y hacer lucir su paso por el gobierno que encabezan, cualquiera que sea el caso.

En mi caso, me parece sumamente ofensivo y de un menosprecio absoluto a la situación que atraviesan las víctimas y sus familias, que se siga perpetuando esta costumbre en las circunstancias en las que vivimos los mexicanos. Todos los esfuerzos deberían concentrarse en solventar esta crisis, en hacer justicia, en garantizar la no repetición de estos actos, en combatir la barbarie.

Al margen de la mala calidad de la eslóganes que nos endilgan en una pausa comercial sí y en otra también, -campañas que por cierto, nos cuestan a los contribuyentes millones de pesos-, ¿cuál ejercicio de gobierno sobreviviría el acucioso escrutinio de los ciudadanos? Olvidémonos de las encuestas, que ya hablaremos después de eso, pregúnteles a sus conocidos, a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, ¿ha mejorado su calidad de vida? ¿Se sienten más seguros y viven con mayor tranquilidad? ¿Cuáles consideran que han sido los logros de cada gobierno, dignos de destacarse?

Con esto no quiero decir que no existan logros, programas y/o acciones de gobierno que rindan frutos, sin embargo, creo que son aislados, consecuencia del trabajo de servidores públicos comprometidos con el bien común y que muchas veces no obtienen ni siquiera la justicia laboral que merecen. Otros también son resultado del trabajo iniciado en administraciones anteriores, a las que se omite deliberadamente por cuestiones políticas, o bien, están fracasados a extinguirse tan pronto como cambie el partido en el gobierno.

En esta ocasión, le invito a que hagamos el esfuerzo y asumamos el compromiso de analizar los informes más allá de lo que percibimos diariamente. Sin ánimo de allegarnos del somnífero perfecto, que el ejercicio sea sencillo: revisemos cuáles de las promesas que nos motivaron a votar, se han cumplido o están en proceso de cumplirse.