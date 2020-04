La LMP se adecúa a la modernidad

Importante es el paso que ha dado la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), el máximo circuito beisbolero profesional jugándose en otoño-invierno, al aprobar que a partir de la próxima campaña 2020-2021 se adopten cambios en la reglamentación, mismos que están ya impulsados por la organización de Ligas Mayores (Major League Baseball MLB) a efecto de agilizar la dinámica de los tiempos del juego.

Sin pretender modificar la esencia del rey de los deportes, se adoptan cambios que ya están probados como eliminar la necesidad de que el pitcher deba lanzar los cuatro tiros abiertos y altos a home desde la lomita a efecto de que queden fuera del alcance del bateador, pero que al ser cachados por el receptor se consoliden al acumularse las cuatro pelotas malas en otorgamiento de una base por bola intencional.

De igual forma se busca reducir las visitas al montículo que deban hacer factiblemente el mánager, los coaches o incluso los receptores para que se pueda generar esa agilidad que están requiriendo los tiempos modernos.

Un punto interesante es algo que ya vimos en los eventos internacionales que tuvimos en el estadio de los Charros, el Clásico Mundial de Beisbol en 2017 y el Premier 12, consistente en el reloj que marca los segundos que puede tardar un serpentinero entre cada uno de sus lanzamientos del montículo a la registradora, es decir, se abrevia controladamente el tiempo entre cada uno de los disparos del pitcher.

Además, en los juegos de temporada regular se utilizará la muerte súbita a partir de la decimosegunda entrada e iniciará el inning colocándose un corredor en la segunda base a favor del equipo a la ofensiva para tratar de dinamizar la duración de la entrada. Hay que dejar claro que esta medida no se aplicará para la Postemporada.

Está pendiente el análisis en cuanto a reducir el número de innings para que sean cotejos a siete entradas, y aunque hay polémica al respecto, no deja de ser una cuestión interesante, dado que en el beisbol moderno la gran mayoría de los abridores lanza un promedio de cinco o seis entradas como máximo, son muy pocos ya los que llegan a siete y contados con los dedos de la mano los serpentineros de ruta completa.

Otro tema en estudio es reducir el número de foules que un jugador puede cometer una vez que tiene dos strikes en la contabilidad para que le sea marcado el tercero en forma automática. Hay que recordar que por ahora pueden ser innumerables los batazos que vayan de foul después del segundo strike y no se cu enta como el tercer strike que marque el out, podría limitarse a entre cuatro y seis batazos convertidos en foules como máximo y que una vez terminado este límite se decrete el strike y por ende el out.

Otro elemento que se está considerando es que, una vez que inicie el enfrentamiento entre el serpentinero y el bateador, el conteo marque una bola y un strike, sin ventaja para nadie, pero para que sea abreviado el enfrentamiento.

Todo lo planteado busca dinamizar el tiempo de juego, hacerlo más dúctil, evitar juegos de cuatro o seis horas. Habrá que ver el resultado de esta innovación en nuestro amado rey de los deportes.

