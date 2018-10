La Fiel y la Barra

En duelo de la Fecha 11, los rojinegros consiguieron su primer triunfo del torneo tras imponerse 2-0 al Toluca. La victoria significó un respiro para quien no logró ganar tras 10 juegos, pudo marcar no uno sino dos goles, y logró el mérito de haber mantenido el cero en propia meta.

Puede uno pensar que el resultado dio calma a pateabalones, directivos y aficionados, pero no fue esa la noticia. Más de alguno se extrañó de que el grupo de animación llamado “La Barra 51” no estuviera presente justo el día en que se obtuvo la victoria por primera vez.

Estos grupos asisten a los recintos para dar color a las tribunas y aliento a sus jugadores, y para ellos, lo que se ve en el campo no motiva en absoluto. ¿Cómo llevar la alegría de la música a un funeral? El que el conjunto más reconocido no se haya presentado es reflejo de que la situación no marcha bien, y no necesariamente que se “haya dejado abajo” en medio de la tormenta. Afuera estuvieron y afuera celebraron.

Por otro lado, 15 mil y pocos más se dieron cita en el Estadio Jalisco. Esperanzados de que Atlas hiciera bien las cosas, por medio de cánticos, las playeras al revés, abucheos a los jugadores o bolsas de papel en la cabeza, expusieron su molestia. Y al final, salieron satisfechos.

En la semana en que el tema de las barras fue el más sonado, la del Atlas buscó, de manera pacífica, dar un golpe de presencia ante un equipo perdido, mal dirigido -¡saludos a su directiva!-, con la intención de pedir que no se arrastrara más el ya mancillado escudo. Por otro lado, la gente que estuvo en el Estadio y que no pertenece a los grupos de animación demostró una vez más porque se hace llamar La Fiel. Al cabo, ambas formas de expresión fueron recompensadas. Se pidió por favor, jugar con dignidad, porque ya daban pena, y el viernes se logró, quién sabe si por las manifestaciones, con unos adentro y otros afuera.

Se ha hablado de que el aficionado del Atlas debería dejar de apoyar a una entidad que da más penas que glorias, y parecería lo más sensato. Pero, también se ha dicho que uno no puede extirparse esa parte de la infancia. Eso, porque con lo que se ha vivido siempre forma parte de la identidad, y se podría cambiar de trabajo y otras cosas, pero no de camiseta. Ante cada derrota, las preguntas llegan, las respuestas, y también las protestas. El más claro ejemplo ocurrió el viernes y al final, todos terminaron contentos, deseando que lo del viernes sólo un espejismo no sea.