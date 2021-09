La Corte abre la despenalización del aborto en Jalisco

La decisión unánime y contundente que el martes pasado tomaron las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para declarar inconstitucional penalizar el aborto, a partir de una Ley de Coahuila que consideraba delito la interrupción voluntaria del embarazo, allanará sin duda el difícil camino que se contemplaba para Susana de la Rosa, primera diputada del partido Futuro para que en el Congreso local se alcance también este avance en la agenda de libertades para las mujeres, como se lo ha propuesto.

No sólo la coincidencia en la Corte de señalar que se trata de un asunto jurídico y no de moral, y que no se trata del falso debate de quién está o no a favor de la vida, sino del respeto a la dignidad y los derechos de las mujeres (a la salud, a la autonomía, al libre desarrollo de su personalidad, de la libertad reproductiva e igualdad jurídica), sino el paquete de acciones con que vino acompañada esta reforma histórica como igualar la pena de violación a parejas o concubinos, la instalación de una red de defensores de oficio para liberar a las casi 5 mil mujeres presas hoy en México por haber abortado y asesorar a los familiares de víctimas de feminicidios, así como las licencias de paternidad en el Poder Judicial por tres meses, deben establecer una base legal suficiente para que las fuerzas políticas en el Congreso local dejen de evadir este tema como lo han hecho siempre, por considerar que es un asunto que polariza y les resta simpatías políticas en un estado que mayoritariamente rechaza este derecho de las mujeres.

Prueba de ello son las fuertes resistencias y dilaciones que siempre han existido aquí, por ejemplo, para discutir la interrupción legal del embarazo para combatir el grave problema de los embarazos en niñas y adolescentes que ampara la Norma Oficial Mexicana 046 que nunca atendió debidamente la Secretaría de Salud argumentando ambigüedades legales en cuestiones de causas y temporalidad, y como consecuencia de ello, asuntos presupuestales.

Las y los diputados locales de Jalisco nunca ayudaron a dar certeza jurídica y eliminar el absurdo legal de que la copula con una menor de edad no era considerada violación, porque en nuestro Código Penal en el artículo 175 establece que debe ser por violencia física y que sea con una mayor de edad. En el caso de menores de edad, según el artículo 142 del mismo Código, lo considera sólo abuso sexual infantil y no violación.

Ojalá pues el gran antecedente que dejó marcado la SCJN el martes pasado, y por el que ya ningún juez o jueza podrá castigar con cárcel a ninguna mujer que aborte, destrabe omisiones como las que se dieron en este caso en Jalisco, y en el Congreso la norma jurídica se alinee a este nuevo enfoque de ver la interrupción legal del embarazo como un tema de libertades de la mujer y de salud pública, para que los gobiernos actúen en consecuencia y asignen los presupuestos necesarios para hacerlo realidad.

jbarrera4r@gmail.com