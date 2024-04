La Casa Wilmot Chapulín brinca a escena

Guadalajara es una ciudad sumamente viva en cuanto a foros se refiere. Tenemos toda la infraestructura para la forma y disciplina que se nos ocurra presentar. Cuando yo era niña, ni de broma había tantos espacios, los críos de esa época íbamos o al Galerías, o al Degollado o al Hospicio Cabañas. Hasta los foros y espacios independientes habían cerrado temporalmente. Ahora, entre el Gobierno del Estado y la Universidad de Guadalajara han provisto de espacios a toda la comunidad, sobre todo a la ciudad y eso es festejarle.

Definitivamente y por ello es que se ha consagrado, entre sus ciudades paralelas de América Latina, como un referente y una especie de capital de la industria. Pero la industria muchas veces responde a eso, a sus propios intereses, consumidores y productores; sin embargo pocas son las ocasiones en las que un espacio es abierto incluso para la discusión y reflexión que deberían darse de manera orgánica y honesta sobre lo que va más allá de una exposición, de una obra de teatro o de la forma en la que viven los habitantes de una ciudad, esta ciudad en particular. Guadalajara no sólo es una ciudad viva en cuanto a foros se refiere, esta tan especial sociedad ha dado grandes exponentes del arte al mundo pero también -y por lo especial me refiero a lo extraña- ha sido difícil no embaucarse dentro de la industria dejándose llevar por figuras famosas que llevan la batuta desde antes y hasta ahora, aquí y en todos lados.

Cuando un espacio pretende que se acoja a toda la comunidad me parece un reto inmenso, y no veo que se pueda hacer en conjunto sino dando y generando espacios para todos, sobre todo para los que no son vistos o programados e incluso temidos por cuanta autoridad, programador y gestor pise esta tierra.

El jueves pasado, en una de las joyas de la ciudad, la antigua Chocolatería de Juan Manuel, casi al cruce con avenida México, inauguró la Casa Wilmot Chapulín. Y justamente lo que pretende es que se muevan los hilos de quienes generan arte y quienes lo consumen, de quienes coexisten en esta extraña ciudad, de quienes interpretan la realidad y quienes la informan, de quienes no han sido vistos ni mucho menos atendidos en espacios convencionales u oficiales y para quienes simplemente buscan más allá de lo establecido. Al frente de este noble proyecto celebro que estén Claudia de Berardinis y Alejandra Nájera, de saber que son ellas quienes están al timón de la Casa Chapulín, sé de cierto que ya muchos de los que nos sentimos en la periferia tendremos un puerto seguro. Buena semana cuando un lugar así se inaugura. También hay que contar las buenas, aplausos.

