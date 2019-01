La corrupción en Pemex

El combate a la corrupción se ha manejado más como tema de campaña política que como una acción verdadera. Se legisló abundantemente sobre el combate a la corrupción pero los encargados de aplicar las leyes posponen su ejecución porque muchos son parte del problema.

Se ha tratado la corrupción como un todo, como las acciones que se practican para obtener ganancias ilícitas en perjuicio de la población, es un problema de múltiples facetas que socavan las bases del sistema financiero, político, económico y social.

El operativo para frenar el robo de combustibles, hasta hoy no ha producido ningún detenido. La forma en que se implementó está causando estragos en la población y pérdidas millonarias a empresas por desabasto y ausentismo. En la parte que nos toca del costo del combate a la corrupción ya lo estamos pagando.

Al parecer faltó logística para evitar el daño colateral a la población, las acciones pudieron haberse hecho mejor pero no podía advertirse porque se perdía el factor sorpresa. La cantidad de delincuentes que están involucrados en este mega robo es enorme y no es posible emprender una cacería de brujas pero sí debe castigarse a los principales culpables, sean funcionarios de Pemex u operadores de cadenas de gasolineras.

El beneficio directo que se obtendrá se estima en 60 mil millones de pesos, que bien podrían compartirse con los consumidores de combustibles reduciendo el precio vía subsidio al IEPS, que es de 4.59 pesos por litro para gasolina Magna, para diésel es de 1.405 pesos por litro y para Premium 3.88 pesos por litro. En el año de 2017 el IEPS a combustibles produjo 284 mil 432 millones de pesos.

Sorprende la cantidad de vehículos decomisados a los huachicoleros, sólo en Guanajuato hay un depósito de más de 400 vehículos. Es decir, ya lleva tiempo el operativo contra el robo de combustible pero no se había dado a conocer.

En el mes de agosto de 2018, se presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para que se suprimiera el IEPS a todos los combustibles, apoyada por más de 200 mil firmas pero fue ignorada por la bancada de Morena que votó en contra por lo que no es cierto que AMLO está siguiendo la voluntad del pueblo, lo ha hecho cuando le conviene y cuando tiene arregladas sus consultas populares. Esta iniciativa no fue una consulta, fue un reclamo popular ante una actitud del gobierno de mantener los precios de los combustibles al doble de lo que valen en el mercado internacional.

AMLO le apuesta a las consultas; pero que tiene más poder, una consulta amañada o una iniciativa apegada a la Constitución. Esta iniciativa fue legal, supervisada por INE y no fue instalando casillas donde tiene adeptos y no ponerlas en donde no tiene. Estas acciones deben inventariarse para que a medio sexenio se haga un plebiscito de revocación de mandato.

Pemex llegó a ser la onceava empresa petrolera más grande del mundo, pero el crimen organizado al más alto nivel, estuvo a punto de acabar con ella. Además, nos la dejan con una deuda de 103 mil millones de dólares.