La importancia de la Psicoterapia

Muy posible que, debido a la existencia de numerosas críticas o mitos sobre la psicoterapia, mostremos negación a tratarnos alguna afección psicológica. Incluso, podemos sentirnos nerviosos de asistir alguna de las líneas de psicoterapia. ¿Psicoanálisis? ¿Cognitivo? – ¿Conductual? ¿Sistémico, Gestalt, por el que dirán en la sociedad? O, nuestro propio concepto que nos creamos.

Nadie mejor que la Dra. Julieta Franco para aclarárnoslo: “La psicoterapia es un tratamiento que ayuda a las personas a mejorar y tener cambios positivos en el comportamiento, en las emociones y la salud física y psíquica, con la finalidad de tener una adaptación favorable al entorno. Es importante quien lleve a cabo el tratamiento sea un profesional de la salud (psicólogo o psicoterapeuta) con los conocimientos, técnicas y ética indispensables.

Son muchas las afecciones psicológicas que presentan las personas, por ejemplo: Problemas de identidad, insatisfacción sexual, estrés, ansiedad, angustia, depresión, problemas de consumo de sustancias y alimentos inadecuados, conflictos de pareja o familiares, fobias”.

“El tratamiento psicológico cuenta con varios enfoques de trabajo diferentes. Éste depende de la orientación que llevé el especialista además de la teoría, técnica, ética e investigación que haya adquirido, sin dejar de lado que cada caso es único y no similar, por lo tanto, se debe de pensar en diferentes rutas adecuándonos a cada situación. Cada perspectiva teórica ayuda a comprender el discurso del paciente para poder crear soluciones a sus problemas.

Es importante considerar que la mejoría en un tratamiento psicológico no está 100% de lado del terapeuta, éste será de apoyo con sus intervenciones, señalamientos, interpretaciones a través de la escucha atenta proporcionada por el discurso del paciente y será el Terapeuta quien sea consciente de la responsabilidad sobre su salud mental”.



“Los escenarios que utiliza el psicólogo para tratar a través de la observación y escucha son el discurso verbal y físico (cuerpo), a través de ellos, adapta el tratamiento de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando, no utilizando medicamentos para la mejoría. El psicólogo no está autorizado para recetar medicamentos a sus pacientes, por eso es importante que se apoye en otros especialistas (si es el caso) como médicos, psiquiatras u otros especialistas de la salud que tengan autorización y también sean conscientes del apoyo que pueden tener al recurrir con especialistas en la mente humana. Al unir trabajos en las diversas disciplinas de las ciencias de la salud será más favorable el bienestar físico y mental de las personas”.

“Tanto el cuerpo como la mente tienen una gran relación, aunque muchas veces se niega tal correlación, uno sin el otro, el sujeto no tiene vida y capacidades para actuar, pensar o sentir. El cuerpo humano se maneja a través del sistema perceptivo, este mismo capta infinidades de estímulos del mundo exterior que los registra en la mente ubicada en el cerebro; tales estímulos son energías que pasan por todo nuestro cuerpo y que representan en nuestra mente una acción, un recuerdo o aprendizaje que vamos repitiendo una y otra vez conforme las actividades que vayamos realizando y también manifestando compulsiones a repetirlas sobre tales experiencias que puedan ser placenteras o desagradables, y que representan nuestros comportamientos y personalidad”.



“La personalidad se forma a través del carácter (tipo social) y temperamental (tipo genético), es decir, la determina el ambiente en el cual vive el individuo respectivamente. Aquellas experiencias que tiene con sus familias o con conocidos, será la interpretación que le dará, lo que determine el comportamiento de cada persona y también porque no, de acuerdo con la estructura de la misma, podemos determinar la respuesta que puede dar la persona ante determinados estímulos o circunstancias que se le vayan presentando”.

“El ir al psicólogo no es estar “loco”, pues todos en su momento necesitamos de un apoyo de un especialista que, aunque lo consideremos desconocido, es una persona que como médico tiene conocimientos para curar una enfermedad, también es válido acudir en búsqueda de ayuda para mantener una mente saludable.”

“El secreto de la existencia no consiste solamente en vivir, sino en saber para que se vive” Dostoievski.

Psicóloga Julieta Franco.

Mtra. En Psicología Clínica – Psicoanalista.

