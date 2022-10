Judge, el chico sensación que alcanzó el récord de Roger Maris

El chico sensación de este cierre de la temporada regular 2022 de las Grandes Ligas es indudablemente el poderoso toletero de Yankees de Nueva York, Aaron Judge, quien en el tercer compromiso de la serie entre Azulejos de Toronto y los Mulos del Bronx en el Rogers Centre la noche del pasado miércoles, logró conectar un histórico batazo que puso su cuenta en 61, empatando la legendaria marca para un pelotero de la Liga Americana, que tenía otro Yankee, Roger Maris desde 1961. Y dado que Nueva York ya aseguró el título divisional, la atracción para los restantes juegos por disputar, será estar pendientes de los turnos al bat de Judge, quien si bien es factible pueda incrementar el récord, a decir verdad, necesitaría un cierre histórico para superar la marca de Barry Bonds, quien pegó 73 en 2001, pero en el Rey de los deportes, nada está escrito.

Con su bambinazo número 61, Judge registró su nombre entre los peloteros que superan los 60 cuadrangulares en una temporada en la historia de las Grandes Ligas, entre los que se encuentran: Babe Ruth: 60 (1927, Yankees), Roger Maris: 61 (1961, Yankees), Sammy Sosa (63 en 1999, 64 en 2001 y 66 en 1998, todos con Cubs), Mark McGwire: 65 1999, y 70 en 1998 Cardinals) y Barry Bonds: 73 (2001, Giants).

No obstante, cabe señalar que muchos pensamos que en ese listado algunos deberían aparecer con un asterisco, pues sus nombres han estado ligados al uso de sustancias prohibidas como es el caso de McGwire y Bonds.

Lo que hay que decir, es que “El Juez del Béisbol”, como le llaman a este chico sensación de la Gran Carpa, se encuentra ahora mismo en el ojo del huracán; todo mundo quiere saber más de él y corren ríos de tinta al respecto.

“Pareciera ser ese héroe perfecto a seguir por todos. Un físico imponente, un carisma con los fanáticos, unas habilidades para jugar al béisbol de otro mundo, incluyendo un poder descomunal y una historia de vida que inspira a millones en el mundo. A esto súmale que juega en los Yankees de Nueva York, el equipo más popular de las Mayores y quizás el más conocido en el todo el mundo entero dentro de los deportes profesionales norteamericanos”, se puede leer en el portal oficial de la MLB.

Muchos se han preguntado de dónde viene, quiénes integran su familia y así es como se ha podido conocer, de acuerdo con LiveRampUp, que Aaron es birracial. Sin embargo, el sitio explica que dado que se desconocen sus padres biológicos, su origen étnico exacto también es un misterio.

“Aaron fue adoptado por sus padres, Patty y Wayne Judge, poco después de su nacimiento. Patty y Wayne también adoptaron al hermano mayor de Aaron, John, y los criaron en su hogar en Linden, California”.

Cuando Aaron llegó a la pre adolescencia, confrontó a sus padres sobre por qué no se parecía a ellos. Habló hace poco en una entrevista sobre el tema: “Tenía unos 10 u 11 años y realmente no nos parecíamos, así que comencé a hacer preguntas. Me dijeron que era adoptado y respondieron todas mis preguntas, eso fue todo. Estaba bien con eso. Realmente no me molestó porque son los únicos padres que he conocido”.

Pero, pese a su ya histórica cuota jonronera, Judge no tiene asegurada la Triple Corona que le disputa el venezolano Luis Arráez, de Mellizos de Minnesota.

Sin embargo, como bien señala la MLB, “sea o no sea el récord general, lo que está haciendo Aaron Judge es merecedor de una ovación, una reverencia y de todo el respeto del mundo del béisbol. Este joven que ha superado miles de obstáculos, incluso desde el primer día en que vino a este mundo, hoy se encuentra en la cima del deporte que juega y con el que ha conquistado a muchos fanáticos jóvenes que quizás, habían perdido interés por el béisbol o nunca les había llamado la atención”.

