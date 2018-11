Juárez fifí

López Obrador tiene la costumbre de tener tres retratos detrás de él. Ya sea para dar conferencias de prensa o en sus intervenciones en público. Son los de Juárez, Madero y Cárdenas. Se compara con ellos y quizá en una de esas se sienta superior. Pero veamos. ¿Que tanto se parece o se diferencia de los personajes mencionados? Hoy toca Juárez. Pero siempre bajo la misma advertencia. Ninguno de los tres hizo sólo cosas buenas o sólo malas. Eso de separar a los siempre buenos y los siempre malos es un vicio derivado de la llamada historia oficial.

Recientemente incluso, tuve un pleito con mi pequeña hija, al contradecir lo dicho por sus libros de historia oficiales. Le expliqué por qué Juan Escutia no se aventó con la bandera, o que Hidalgo no fue el iniciador del movimiento de Independencia, sino Allende directamente en esa junta derivada como todas del golpe de estado de 1808. En fin. Ya se vale decir las cosas buenas y las malas y desmentir mitos.

Juárez es un personaje siempre complicado. En las escuelas religiosas se nos enseñaba que Juárez era malo. Había despojado a la Iglesia -junto con los pueblos indígenas y al Ejército- de sus bienes y era masón (casi casi diabólico). En cambio, en las escuelas oficiales era el más bueno buenísimo héroe. En realidad era las dos cosas. Pero habrá de recordar, le tocaron unos tiempos políticos de miedo. Y siempre actuó como estadista. Simplemente con la guerra de los tres años y la intervención francesa se puede entender. Una aclaración previa. En ese entonces la Iglesia Católica no era tan incluyente, abierta y tolerante como ahora y vaya, para muchos les representará poco, pero la diferencia es abismal.

Lo malo. No era demócrata. De no ser por su repentina muerte quizá fuera nuestro Don Porfirio. Aferrado al poder como nadie, pero también con otro gran pecado a cuestas, la firma del tratado Mclane-Ocampo que sólo por razones políticas internas en los EEUU no se aprobó allá. Si no, ya seríamos quizá una especie de colonia norteamericana. Ante la complacencia lopezobradorista ante Trump y las ganas de manifiestas de aferrarse al poder. Aquí creo se le parece. Pero también en cosas buenas. Al igual que Juárez es un hombre cariñoso con sus hijos y esposa, un buen hombre de familia. Pero por ejemplo, Juárez como liberal en su sentido técnico, inauguró en nuestro país la llamada clase media. Al parecer AMLO la quiere destruir. Benito Juárez era ante todo un modernizador y defensor de las instituciones. Su visión era de progreso. De orden, del imperio de la ley (aunque fuera la suya) y de respecto a la propiedad privada. Con la cancelación del aeropuerto (NAIM) se aleja totalmente de la visión juarista. También al contemplar amnistías y esas cosas raras también va en sentido contrario a Juárez. En cuanto a la austeridad, Juárez reprobaría lo pretendido. Él mismo se designó un sueldo bastante digno (muchas veces sin cobrarlo por tanto relajo) y jamás se le hubiera ocurrido la idea de rebajar sueldos y maltratar a la burocracia, ni destruir los actuales equilibrios de poder e instituciones tal como promete López Obrador. Y Juárez siempre respetó la libertad de expresión de los medios de comunicación. AMLO no. La próxima semana: Madero fifí.