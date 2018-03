Jorge Orta, de Charros a Grandes Ligas

Jorge Orta, hijo de cubanos nacido en Mazatlán, Sinaloa, un 26 de noviembre de 1950, fue un caso muy especial dentro del beisbol mexicano, pues pasó del equipo de San Luis Río Colorado, Sonora, sucursal de los Charros de Jalisco, directamente a las Grandes Ligas con los Medias Blancas de Chicago, donde el apodado “Charolito”, por ser hijo de Pedro “Charol” Orta, pelotero cubano que jugó en México con los Venados de Mazatlán en el invierno, y luego fue coach de los Algodoneros del Unión Laguna en el verano. Un hombre muy respetado y querido por los peloteros que cariñosamente le llamaban “Don Pete”.

Durante la etapa como pelotero de “Don Pete” con los Venados, fue ahí que nació en Mazatlán su hijo Jorge el “Charolito”, quien pronto comenzó a jugar beisbol y destacó en las ligas infantiles, juveniles, amateurs y semi profesionales que había en Sinaloa. Sus facultades fueron detectadas por buscadores de la organización tapatía de los Charros de Jalisco del Dr. Álvaro Lebrija, que de inmediato quisieron firmarlo para incorporarlo a sus filas, sin contar con la reticencia de su mamá, quien no deseaba que su hijo fuera pelotero y deseaba para él una carrera universitaria.

Manolo Fortes, cubano también al igual que los padres del “Charolito,” fue el encargado de hacer la negociación, y fue recibido fríamente por la señora madre del pelotero que intuía el deseo de Fortes de firmar a su hijo. Fue desarmada por el simpático Fortes, que con su vozarrón le dijo “¡Coño, Amalia! ¿Así recibes a los amigos y no hay por lo menos una taza de café?”, a lo que la dama de inmediato fue por la taza solicitada, situación que Manolo aprovechó para convencer a don Pedro, y cuando doña Amalia regresó con la taza de café, sólo fue para enterarse que su hijo ya era parte de los Charros de Jalisco y tuvo que firmar junto con su esposo el contrato que ligaba a Jorge Orta con los jaliscienses, que lo asignaron a la sucursal que tenían en la Liga Norte de Sonora en la ciudad de San Luis Río Colorado. Ahí lo vieron buscadores de los Medias Blancas de Chicago, que tenían convenio de trabajo con los Charros de Jalisco y se lo llevaron al mejor beisbol del mundo, donde llegó directamente sin pasar por Ligas Menores en los Estados Unidos.

Su bateo y gran velocidad le abrieron la puerta para ser titular, primero como outfielder, y después como segunda base, donde se mantuvo varios años con buen nivel y después pasó a jugar con los Indios de Cleveland, Dodgers de Los Ángeles, Azulejos de Toronto y los Reales de Kansas City, equipo donde fue ganador de la Serie Mundial de 1981 ante los Cardenales de San Luis. Jorge Orta tenía poder y por años fue el pelotero mexicano con más cuadrangulares en Grandes Ligas (130), hasta que llegó el oaxaqueño Vinicio Castilla a romper su marca histórica, llegando a 320 palos de vuelta entera.

Como anécdota, en una ocasión en una Serie del Caribe jugada en Mazatlán, hubo problemas para que llegara el campeón de Puerto Rico y México salió al quite con dos equipos: los campeones Venados de Mazatlán y los Yaquis de Ciudad Obregón, que tenían como refuerzo a Jorge Orta, gran bateador que ya figuraba en Grandes Ligas. Con los Venados lanzaba como relevista estelar otro bigleaguer mexicano, el tremendo velocista Aurelio López, que quiso pasar con una recta de fuego al “Charolito”, éste hizo swing y sacó una línea poderosa que se fue del parque Teodoro Mariscal por todo el jardín central, tremenda batalla ganada por el “ Charolito Orta” quien recorría las bases con una gran sonrisa, mientras su señora madre aplaudía llena de felicidad el logro de su hijo, a quién ella no quería dejar jugar beisbol profesional, y que hoy vive muy bien en los Estados Unidos gracias a su pensión como ex pelotero de Grandes Ligas por sus 15 años de servicio en el mejor beisbol del mundo. Estuvo activo en Ligas Mayores del 15 de Abril de 1972, cuando debutó con Medias Blancas, hasta su retiro el 10 de Junio de 1987, con los Reales de Kansas City.