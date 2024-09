La célebre frase, “Jalisco nunca pierde”, comienza a tomar más vigencia que nunca, en un contexto en que el estado se encuentra amenazado ante un posible atraco perpetrado por el actual régimen que pretende despojar a los jaliscienses de un gobernador electo para imponer a quien representa al partido del poder y sus aliados. Un acto vil y ventajoso que los jaliscienses no están dispuestos a permitir. y por ello ya preparan diversas acciones para enviarle mensajes al Tribunal Electoral de la Federación en el sentido de que actúe conforme a derecho y de manera expedita para resolver y refrendar el triunfo de Jesús Pablo Lemus Navarro como gobernador de Jalisco, o de lo contrario espere acciones más radicales.

Jalisco se ha caracterizado por no someterse obedientemente a los dictados del centro a lo largo de la historia; lo vimos más recientemente en dos temas en que el tiempo le dio la razón al gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Me refiero a su atinada decisión de no incorporar a esta entidad al INSABI, el modelo fracasado de salud impuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador para sustituir al Seguro Popular, que incluso ya desapareció; y a la fallida estrategia para combatir la pandemia instaurada por el polémico y farsante doctor Hugo López-Gatell, también conocido como “Doctor Muerte”, a quien podemos responsabilizar, con datos del propio gobierno federal, de las más de 300 mil muertes provocadas por su deficiente y mortal estrategia.

Traigo este tema a colación, como ejemplo de que en Jalisco se toman decisiones acertadas, desde el gobierno hasta la población, y que no existe el mayor temor de ir contra corriente. “En Jalisco no entra Morena”, es una de las frases más socorridas por los tapatíos.

Así que, con esa premisa, la gente se levantó temprano el domingo 2 de junio para hacerse presente en los centros de votación y emitió sufragios mayormente por el candidato de Movimiento Ciudadano, quien alcanzó un contundente triunfo con una diferencia de casi 200 mil votos.

La famosa frase a la que me referí al inicio de esta colaboración, se completa: “y cuando pierde arrebata”, es decir, se rebela, no se vence, saca la casta y pelea.

Y esa es justamente la postura de miles de jaliscienses que están dispuestos a defender a cualquier costo lo que eligieron en las urnas y no van a permitir que Morena y sus aliados tramposamente pretendan imponerse y gobernar esta entidad.

Jalisco no permitirá un atraco electoral como el que se ha perpetrado en la Delegación Cuauhtémoc para favorecer a la candidata de Morena, quien acusó “violencia política de género” para anular la elección.

Ese mismo argumento que en su momento presentó Claudia Delgadillo, la candidata perdedora de la coalición Juntos Haremos Historia, y que fue desechado por improcedente en las instancias electorales de Jalisco, ha sido repentinamente retomado por la ex diputada priista, quien ha impugnado el resultado de la contienda electoral del 2 de junio, en busca de que se anule la elección y no se reconozca el triunfo del abanderado de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, a quien los jaliscienses le brindaron la confianza y los votos para ganar.

El pasado jueves estuvo en esta entidad el todavía presidente nacional de Morena y recién nombrado Secretario de Educación en el gabinete de Claudia Sheinbaum, me refiero a Mario Delgado. Todavía no queda claro su fin, pero convocaron a una conferencia de prensa que convirtieron en mitin, para continuar la narrativa consistente en que, según ellos, existen elementos suficientes para echar abajo la elección. La única diferencia en el discurso respecto a visitas anteriores en que ya habían informado de sus recursos de impugnación fue, justamente, lanzar el aro para tratar de ensartar en la botella, esta vez con el argumento utilizado por Catalina Monreal, la violencia política de género, porque no han podido comprobar las “ilegalidades” que acusan en el proceso.

Pero la sociedad jalisciense ya habló y, primero, por medio de un desplegado firmado por más de 250 organizaciones empresariales, de profesionistas, cívicas, sindicales, y de todo orden, expresaron que no van a permitir que se siga generando un clima de inestabilidad, mismo que está impidiendo al nuevo gobierno electo, que encabeza Pablo Lemus, ordenar los proyectos y programas rumbo al futuro. Y segundo, con la exigencia manifiesta para que el Tribunal Electoral Federal sesione y determine ya, en estricto apego a derecho, es decir, con una justicia expedita, transparente e imparcial, las impugnaciones pendientes en el caso de la Gubernatura de Jalisco, dado que se sabe que no existen elementos que puedan revertir la elección o pretender dejarla nula.

El desplegado que lleva por título: “Jalisco eligió la pluralidad política en los gobiernos”, es impulsado por 250 asociaciones y organismos de la sociedad civil. Entre los firmantes se encuentran organizaciones como la Coparmex, la Cámara de Comercio de Guadalajara, la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), la Asociación de Empresarios del Centro Histórico de Guadalajara; sindicatos como la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), y agrupaciones como Confío en México y Foro Plural Jalisco.

El comunicado es firmado también por asociaciones de alumnos de universidades como el ITESO, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) y Universidad Panamericana. Entre los firmantes también están asociaciones vecinales, asociaciones civiles y empresariales, y la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión.

Aunado a lo anterior, la agrupación política nacional “Confío en México”, que me honro en presidir, y otras más de 95 organizaciones que se han venido sumando, anunciamos el martes en rueda de prensa diversas acciones en defensa del triunfo de Lemus Navarro.

En ese sentido, se habrán de realizar marchas y movilizaciones en Jalisco. Se sabe que existen procesos de impugnación que la ley permite y deben respetarse. No obstante, la exigencia al Tribunal Electoral Federal es que resuelva de inmediato y no alargue la decisión mañosamente hasta noviembre como se pretende.

Dentro de las acciones programadas está una marcha el domingo 22 de septiembre que partirá en punto de las 10:00 horas del Jardín Reforma hacia la Plaza de Armas.

Jalisco se cuece aparte y en Jalisco no se permitirá un atraco electoral. Reitero, los jaliscienses no van a permitir que Morena arrebate un triunfo que no le pertenece y van a salir a las calles a defender el resultado de la elección en nuestro Estado, porque “Jalisco nunca pierde, y cuando pierde arrebata”.

