Investigación por corrupción

La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco dio una sorpresa ayer, al anunciar que la ex directora de Comunicación de la Comisión Estatal del Agua, Azahar Margarita Alcaraz, está siendo investigada por presunto desvío de recursos y contratos millonarios no justificados.

Por lo tanto, aunque no está privada de su libertad, no podrá hacer otra cosa que ir a su casa y al domicilio de trabajo que ella declaró. En otras palabras, no tiene permiso para irse de antro los viernes en la noche hasta que se resuelva de fondo el caso.

La Secretaría de Salud, el Instituto de Pensiones de Jalisco, el SIAPA y la Comisión Estatal del Agua siguen en la mira de la Fiscalía.



* * *



Todavía le quedan algunos defensores a la diputada federal y ex presidenta municipal de Tlaquepaque, María Elena Limón.

Ayer sesionaron en el Congreso del Estado los diputados y las diputadas de la Comisión de Responsabilidades, en la que se retomaron las acusaciones contra la ex alcaldesa, por el presunto desvío de recursos y conflictos de interés por la contratación de parientes cercanos en la nómina del municipio.

A pesar de los argumentos, la Comisión legislativa determinó que será en una próxima sesión cuando se retome el tema.

Como están las cosas, es decir, con la alternancia que se prevé en este municipio, parece que lo que está ganando la diputada federal es tiempo para arreglar los pendientes en la administración.



* * *



Nos enteramos, porque así lo publicó en su cuenta de X, que el secretario de Transporte de Jalisco, Diego Monraz, dio positivo al Covid-19 y, aunque la cosa no es grave, se quedará aislado unos días en su domicilio.

El aviso, así parece, es para que quienes lo vieron últimamente tomen sus precauciones, no sea que también los haya contagiado.

Aunque la Secretaría de Salud en Jalisco reporta un incremento de contagios en las últimas semanas, la verdad es que aquí ni a calor llega el tema, porque lo más preocupante es el aumento de los casos del dengue.

Lo que se espera es que, con el encierro del secretario, no aflojen los operativos para que el transporte público siga prestando el servicio a los usuarios, pero con calidad.