Investigación inútil

Con gritos e insultos terminó ayer la investigación por parte de la comisión de inteligencia de la cámara de representantes cuando Corey Lewandowski se negó a contestar más preguntas. La comisión se creó para determinar si existió colusión durante la campaña de Donald Trump por parte del gobierno ruso, sin embargo, la investigación perdió relevancia y credibilidad por las diferentes posturas entre partidos. Los representantes rojos aseguran que no hay nada más que averiguar mientras que sus contrapartes demócratas insisten en continuar explorando evidencia.

Algo que no se puede discutir es el hecho de que Rusia utilizó los medios necesarios para dividir a un país en un año electoral, eso ya está comprobado. Los demócratas confiaban en que esta investigación probara que la influencia comprada por el gobierno ruso había determinado el resultado en 2016 sin embargo no se ha encontrado evidencia alguna que sostenga esos alegatos. Me parece fútil por parte de los representantes demócratas el continuar empujando un asunto que en el mejor de los casos no cambiaría los resultados.

El problema con Rusia debería de ser discutido en plataformas internacionales y no en la casa de representantes de los Estados Unidos. El fracaso de Donald Trump de tardar en aplicar las medidas cautelares y sanciones aprobadas por el congreso a Rusia debería de ser el tema preocupante. Después de más de un año de investigación, millones de dólares de los contribuyentes y más división social en los Estados Unidos el público americano no tiene ninguna respuesta.

La verdad probablemente nunca salga a la luz, pero si podemos descifrar que con las plataformas contemporáneas y con los cambios en la forma que digerimos las noticias es una realidad que somos presa a influencia foránea y soluciones a este problema deberían ocupar al gobierno y no investigaciones que por razones obvias están destinadas a ser inútiles.

