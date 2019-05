Inseguridad y tráfico de influencias nos agobian

“Los pueblos débiles y flojos, sin voluntad y sin conciencia, son los que se complacen en ser mal gobernados”.

Jacinto Benavente

Diversas agrupaciones civiles locales y nacionales, así como miles de ciudadanos independientes, decidieron dejar ayer domingo la tranquilidad de su día de descanso para salir a las calles de por lo menos 29 ciudades, incluidas la capital del país y de nuestra entidad, para dejar ver la angustia en que se vive, y que afortunadamente no se trata de comparar con Venezuela u otra nación en desgracia, pero de que la gente esta molesta y asustada, no hay duda, y una sociedad así puede reaccionar de muchas maneras, incluyendo las no deseables.

Hartos de la corrupción, impunidad, tráfico de influencias, robos de todo tipo, designaciones de compras millonarias sin previa licitación -o amañadas-, cobros de plaza, secuestros, miles de desaparecidos y asesinatos al por mayor, son algunas de las causas por las cuales la ciudadanía salió a las calles.

Las tropelías por resolver son muchas, sin embargo, un mal enquistado hasta el tuétano en el mundo entero y que pareciera que en México se tiene la carta patente es el tráfico de influencias. Los familiares, sus amigos cercanos -y los no tan cercanos también-, además de oportunistas que de último momento se adhieren a causas que antes ni volteaban a ver, gente cuyo lema continúa siendo: “si no tranzas, no avanzas” y muchos más, viven y han formado descomunales fortunas a la sombra de los hombres y mujeres del poder.

Si bien, habría que decir que no se trata de echar del poder a quienes hoy nos gobiernan, para darnos gusto a quienes no votamos por ellos, sino de alertarles de lo que está pasando en sus administraciones: lo mismo o peor de lo que tanto han criticado, y de que la ciudadanía ya no está dispuesta a soportar tanta mentira, inseguridad, impunidad y desacato a la Constitución que juraron cumplir y hacer cumplir.

APUNTE

Es cierto, aún no se puede hablar de grandes marchas protestando en las calles, en buena medida porque el grado de concientización de muchos de nosotros aún no alcanza la madurez necesaria, pero sobre todo porque los organizadores no cuentan con el experiencia de quienes hoy se encuentran empoderados en los tres ámbitos de gobierno, los cuales desde temprana edad han vivido de organizar marchas de protesta. Algunos con una imaginación y creatividad nada despreciables (quema de pozos petroleros, desnudos en las plazas principales, eternos plantones, entre muchas otras formas), que si se vieran reflejadas en su actuar como gobernantes, otra situación es la que estaríamos viviendo.

Hay quienes abogan en favor de dichos gobernantes porque sólo tienen unos cuántos meses en el poder…pero no quiero ni imaginarme con ellos seis años a ese paso.