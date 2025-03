Para la justicia mexicana, el ex gobernador de Michoacán Silvano Aureoles tiene los días contados... hasta que lo localice.

Mientras tanto, su sucesor, el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que el ex mandatario emanado del PRD es considerado prófugo de la justicia. “Tenemos información por parte de la FGR de que anda huyendo; está haciendo la investigación y la cumplimentación en varias partes del país, incluyendo Michoacán”.

Ramírez Bedolla enfatizó que la denuncia contra Aureoles se presentó desde febrero de 2022 y recalcó que algunos de los señalamientos adicionales son por el arrendamiento y construcción de cuarteles para las fuerzas de seguridad de ese Estado.

“Por ejemplo, por cuartel se pagó algo así como 980 millones de pesos, casi mil millones de pesos por un cuartel, lo que es totalmente fuera de la realidad”, y aseveró que ningún cuartel de la Guardia Nacional, por grande que éste sea, supera los 200 millones de pesos.

Incluso aseveró que el perredista desvió recursos de salud y educación, los cuales “desviaba a la construcción de cuarteles. Primero los rentaron, luego los compraron. La FGR está persiguiendo esa acción ilegal que denunciamos, porque tenemos todos los elementos”.

Este sábado, el Gobierno de Michoacán reveló que durante la gestión de Silvano Aureoles se adquirieron siete cuarteles, y que cada uno cuenta con una Casa de Gobierno “para que pernoctara el gobernador cuando los visitaba”.

Azucena Marín Correa, titular de la Contraloría de Michoacán, aseveró que la construcción de los cuarteles para la SSP fue “el sello de corrupción del exgobernador”. Asimismo, la funcionaria mencionó que las compras a sobreprecio permitían a Aureoles arrendar los inmuebles a altos costos.

Van a prisión empleados del ex mandatario

Tras una audiencia de más de 18 horas, una jueza federal dictó prisión preventiva justificada contra los cuatro ex colaboradores del ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, prófugo de la justicia, por presunto daño al erario por casi tres mil 500 millones de pesos en la construcción de siete cuarteles de la Guardia Civil en esa Entidad.

Este jueves, Patricia Sánchez Nava, jueza de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en el Reclusorio Oriente capitalino, determinará si vincula a proceso al ex secretario de Administración y Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza; de Seguridad Pública, Antonio Bernal Bustamante; Mario Delgado Murillo, ex delegado administrativo de la Secretaría de Finanzas y Administración, y Elizabeth Villegas Pineda, ex funcionaria de la Secretaría de Seguridad, por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y lavado de dinero.

Bernal Bustamante y Mario Delgado quedaron presos en el Reclusorio Oriente, mientras que Elizabeth Villegas y Carlos Maldonado fueron trasladados al penal de Santa Martha Acatitla, este último por razones de salud, ante la posibilidad de que se pudieran evadir de la justicia, ya que el exsecretario de Administración y Finanzas intentó huir a Miami pero fue interceptado por la Interpol.

Según los fiscales de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, entre 2016 y 2021, el ex mandatario michoacano autorizó contratos para la renta de terrenos para siete cuarteles, que fueron otorgados a la inmobiliaria de nombre “DIP”, mediante adjudicación directa, a la que se le hicieron pagos anticipados sin dueña de los terrenos.

“Es un asunto de la Fiscalía”

Ante las detenciones de ex colaboradores de Silvano Aureoles, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que es un asunto que compete a la Fiscalía General de la República (FGR), y que esa investigación viene desde hace años. Aclaró que no se trata de revanchismo político.

“No es un asunto del Gobierno federal, ni de la Presidenta, ni del gabinete. Es un asunto de la Fiscalía frente a una denuncia que se presentó hace años”, comentó.

La Mandataria añadió que no tiene más conocimiento de las detenciones, y prefirió que sea la dependencia federal la que informe de esta situación.

— ¿Sabe usted también de denuncias presentadas por la anterior administración o por la suya de ex gobernantes que han incurrido en este tipo de delitos?, se le preguntó.

— “Pues no tengo más información que la que ha salido en los medios”, destacó.

El Gobierno de Michoacán confirmó que durante la gestión de Aureoles se adquirieron siete cuarteles en las que había una “casa de Gobierno” con dos recámaras y una sala principal.

La polémica “Alianza Federalista”

La organización de gobernadores de oposición al Gobierno de la República, que surgió en el año 2020, tuvo una vida efímera y hoy varios de sus integrantes se encuentran en la cárcel, son prófugos de la justicia o han sido señalados por presuntas irregularidades. Además de Silvano Aureoles, éstos son los que arrastran algún señalamiento:

Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco” - Nuevo León

Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, de Nuevo León, fue encarcelado en el año 2022 por presunto desvío de recursos y abuso de autoridad. Meses después recibió la medida cautelar de prisión domiciliaria por problemas de salud, y el mismo año, logró que se le concediera seguir su proceso en libertad.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca - Tamaulipas

Enfrenta una orden de aprehensión, después de que la FGR lo acusó de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Actualmente reside en Estados Unidos y recientemente afirmó que la ficha roja emitida contra él por la Interpol había sido cancelada. Sin embargo, la FGR lo desmintió y aclaró que está suspendida temporalmente debido a un amparo que fue impugnado.

Martín Orozco Sandoval - Aguascalientes

Sentenciado en 2023 a cuatro años de prisión por ejercicio indebido del servicio público y tráfico de influencias, relacionados con una triangulación de terrenos en 2007, cuando el panista se desempeñó como presidente municipal de la ciudad capital de Aguascalientes.

El ex gobernador obtuvo un amparo contra esta sentencia y su caso será revisado por un tribunal colegiado.

Javier Corral Jurado - Chihuahua

Fue acusado por la Fiscalía estatal de peculado, por un presunto desvío de 98 millones de pesos y es considerado como prófugo de la justicia, luego de que, con ayuda de la Fiscalía de la Ciudad de México, libró el intento de aprehensión en 2024, dos semanas antes de que protestara como senador de la República y se integrara al grupo parlamentario de Morena.

José Rosas Aispuro - Durango

Al término de su sexenio, fue señalado por presuntos actos de corrupción; dejó una deuda de 19 mil millones de pesos a su sucesor, Esteban Villegas, cuyo gobierno detectó diversas anomalías, como la supuesta compra irregular de un terreno que el exmandatario cedió a una empresa.

Además, Aispuro Torres fue denunciado por un presunto desvío de 304 millones de pesos que no entregó a la Universidad Juárez del Estado de Durango, pero obtuvo un amparo para no comparecer ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

José Ignacio Peralta - Colima

Fue acusado por el probable uso irregular de un crédito de 410 millones de pesos y anomalías en la construcción del C5 (un sistema de videovigilancia), por lo que en el Congreso del Estado de Colima se acumularon varios procesos de juicio político en su contra, aunque hasta este punto se encuentran congelados en esa instancia.

