La impunidad se refiere a la falta de castigo de quien comete un delito. El castigo es la pena que se impone; la falta de castigo es el motivo por el cual se ha degenerado el tejido social que se manifiesta en el aumento de la delincuencia en todas sus modalidades.

La impunidad es la falta de ser sancionado, es una excepción de castigo, es una forma de escapar de la justicia. En México se ha desarrollado la impunidad por la corrupción que llega hasta la aplicación de los derechos humanos en favor de los delincuentes que atiende con prontitud y esmero las más mínimas violaciones al debido proceso.

Carecemos de una tradición del imperio de la Ley, sufrimos de corrupción política y se abusa del mecenazgo; nuestro poder judicial es débil y se encuentra igualmente contaminado por la corrupción. Ante la imposibilidad de llevar a los violadores de derechos humanos ante la justicia y así el daño queda sin reparación a las víctimas.

Las causas de impunidad son circunstancias personales que impiden la aplicación de la sanción, dejando subsistentes todos los elementos del delito, comenzando por una consignación débil que puede ser anulada por cualquier abogado de mediana capacidad y con facilidad elimina los cargos atribuidos a su cliente. Otro caso de impunidad es el de la Maestra Gordillo que con la intervención de un buen abogado se desvanecieron los cargos y salió liberada porque no se pudieron probar los delitos de que le acusó: enriquecimiento ilegitimo y fraude al fisco, de tal manera que dejó de ser considerada delincuente por razones políticas por lo que fue liberada sin responsabilidad civil y solo queda la responsabilidad moral que no se la podrá quitar hasta que restituya los bienes, que indebidamente la enriquecieron, y ya le fueron devueltos, siendo un departamento en Galileo Nº 7 en Polanco y dos inmuebles más, tres vehículos, uno de colección, 7 cuentas bancarias y una colección de obras de arte.

La impunidad se incrementa ante la ausencia del miedo al castigo. El delincuente sabe que de ser capturado tendrá muchos recursos para eludir el castigo y en última instancia si tiene que compurgar una pena, la prisión no será un obstáculo para no pasarla bien porque el sistema carcelario está igualmente contaminado por la corrupción.

Otro ejemplo de impunidad es el de los 22 gobernadores acusados de desvío de fondos por 258 mil 829 millones de pesos, por la Auditoría Superior de la Federación, de los cuales solo 12 están en la mira de la justicia y únicamente 2 han sido encarcelados y uno de ellos ya fue liberado.

Robert Klitgaard, profesor de Harvard, especialista en combate a la corrupción, ilustra la impunidad con una sencilla formula: C= M+D-T. La corrupción se favorece cuando existe Monopolio + Discrecionalidad - Transparencia. Hay Monopolio, cuando tú puedes decidir lo que recibo; hay Discrecionalidad, cuando tú puedes decir cuánto recibo y donde no hay Transparencia, hay tentación a la corrupción.

No se nos olvidan otros sonados casos de corrupción que están impunes: la estafa maestra y el caso Odebrecht. Nos da la impresión de que nuestro Presidente pactó con las autoridades anteriores para no acusarlos a cambio de que no obstaculizaran su ascenso a la presidencia de la República. Este es el caso más notorio de los efectos de la impunidad, apadrinada por nuestro Presidente.

Guadalajara Jal., 22 de abril de 2019.