Si alguien le tiene tomada la medida al Presidente de la República es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la famosa CNTE. Nunca un sindicato de maestros había tenido tanto poder. En sus mejores épocas Elba Esther hacía desfilar a los secretarios de Educación de los estados por el periférico de la Ciudad de México para que la fueran a saludar al hotel de al lado donde los esperaba; un día sí y otro también opacaba al secretario de Educación Pública donde fuera que se presentaran juntos, pero nunca se atrevió a desafiar la rectoría del Estado en materia de contenidos educativos.

La CNTE anunció que en su zona de influencia (Michoacán, Morelos, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y una parte de la Ciudad de México) se estudiarán libros de texto alternativos a los que produce la Secretaría de Educación Pública. Hubo una época a mediados del siglo pasado en que los padres de familia de escuelas católicas se rebelaron contra el libro de texto gratuito que ellos bautizaron como “texto único”. Las escuelas confesionales tenían textos alternativos, además de los gratuitos para enseñar la otra versión de los que ellos consideraban era una visión ideologizada de la historia, pero sobre todo de la sexualidad. Al igual que en esas escuelas católicas, la CNTE predicará su propio catecismo, su propia visión de la historia, pero con una enorme diferencia; ellos lo harán en escuelas públicas.

La hermana república de la CNTE ya aprendió que este sexenio es el suyo y pueden hacer lo que quieran

Por un principio de autoridad la SEP debería prohibir tajantemente que un sindicato imponga contenidos en algunas escuelas. Tienen todo el derecho a, como gremio magisterial, participar en la discusión sobre el contenido de los libros y el futuro de la educación, pero por un principio de orden no se debe permitir que ningún grupo, religioso, ideológico o de interés, imponga a los niños un contenido distinto al aprobado para todos. El secretario de Educación, Esteban Moctezuma, está en una de esas situaciones de las que no se sale bien librado. Si les pasa, éste quedará anulado como rector de la educación de este país; si se impone y les prohíbe el uso de esos materiales, quedará anulado como interlocutor, si no es que los pasan al lado de los políticos represores.

La hermana república de la CNTE ya aprendió que este sexenio es el suyo y pueden hacer lo que quieran: impuso sus condiciones con la toma de vías férreas en Michoacán para exigir pagos del Gobierno del Estado, y lo lograron; presionaron para que la reforma educativa se pareciera a lo más posible que ellos exigían y se los concedieron. Ahora dicen que enseñarán contenidos, que podemos discutir si son importantes y pertinentes pero, que en ningún caso, debería estar solo por la voluntad de un grupo.

