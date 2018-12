Hay tiro entre Enrique y Andrés Manuel

Existen pocas, muy pocas posibilidades de que el Congreso de la Unión reasigne recursos para las obras clave de Jalisco que impulsa Enrique Alfaro.

El sentimiento del mandatario estatal es de traición: Andrés Manuel prometió impulsar esas agendas, pero la Línea 4 del Tren Ligero, la presa derivadora El Purgatorio, el Libramiento Sur a Puerto Vallarta y el saneamiento del Río Santiago no tienen un solo peso federal para 2019.

Sólo el Santiago es viable sin recurso federal y sólo si el Estado se endeuda. La confrontación entre Alfaro y AMLO es real y no sabemos hasta dónde puede crecer. Así que ajusten sus cinturones.

***

Que a Ana Lidia Sandoval ya le anda por ocupar una curul en el Congreso estatal. Se trata de la misma ex regidora de Zapopan recordada por películas como: “La regidora más faltista de la ex Villa Maicera” y “Me voy a Morena cinco meses y luego me regreso a MC”.

Y es que a esta arrepentida “caza-huesito” se le ve todos los días en el Legislativo y cuenta las horas para ya poder cobrar, perdón, trabajar, como diputada.

Si todo sale como ansía, ya la veremos sentada en la curul que primero ocupó Nachis y después Victoria Mercado.

***

La reelección de Ricardo Suro como presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado fue contundente al obtener 29 votos a favor pero, ¿y los otros votos?

Hasta esta H. Cantina nos llegó información clasificada sobre los cuatro sufragios anulados y una abstención. Se trató de votos emitidos por magistrados vinculados al Grupo Universidad.

En concreto: Manuel Higinio Ramiro Ramos, Javier Humberto Orendain Camacho, María Eugenia Villalobos, Lucia Padilla Hernández y Luis Enrique Villanueva Gómez.

Sabemos que tradicionalmente el presidente del Poder Judicial lidia con ese tipo de grupos fácticos. Si no, pregúntenle a sus antecesores.

***

El jalisciense Mario Macías Robles fue ratificado como director sectorial de los trabajadores del Infonavit a nivel nacional. El también ex delegado del Infonavit fue elegido por un consejo integrado por la CTM, COPARMEX y CONCAMIN.

El oriundo de Jocotepec se convierte así en uno de los perfiles jaliscienses de mayor peso nacional en el nuevo Gobierno federal.