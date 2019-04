Hacer de nuestra metrópoli ciudad del futuro

El creador nos ubicó en el universo, nos dio la tierra -nuestro planeta- donde se yergue nuestra casa y se desarrolla nuestra vida, en equilibrio perfecto, en armonía con la naturaleza y el cosmos. Pero hoy, lo hemos deteriorado y seguimos atentando contra nuestro universo, nuestra propia vida.

Debemos ser congruentes y conscientes de nuestra meta en la vida, hay que hacer un esfuerzo para restaurar el mágico equilibrio que estamos arruinando.

Para mejorar esa calidad de vida, debemos iniciar acciones trascendentes en nuestro propio pequeño mundo, nuestra región, para modificar todo aquello que está destruyendo nuestro entorno, lo cual es evidente ahora que estamos viviendo el peligroso cambio climático.

Debemos pensar en el mejor futuro para una mejor calidad de vida.

Sistema actualizado y visionario con un proyecto integral de vialidad urbana que no existe, debe incluir un proyecto y sistema completo de movilidad urbana; lo que mejoraría la catástrofe y caos de la movilidad en que nos encontramos, que tenemos que sufrir.

Para lo anterior, es indispensable un sistema completo de transporte público, que incluye la Línea 3 del Tren Ligero, la futura Línea 4 y completar toda la red metropolitana de tren rápido como transporte público, coordinado con los autobuses, automóviles, Uber, taxis, motos y bicicletas. Esto se logra solamente con normas y reglamentación eficiente y estricta, que podría empezar de inmediato, tomando ejemplo de ciudades renovadas, inteligentes y visionarias.

Normas eficientes como en Londres, Singapur, Ámsterdam, Kansas, Nueva York, etcétera, con tecnología inteligente; normas como definir zonas prioritarias para disminuir atascos y pérdidas de muchas horas hombre de tiempo útil, por ejemplo, en esas zonas vulnerables al tráfico, que únicamente circulen autos con más de un pasajero, otras áreas difíciles que se cobre por entrar en “horas pico”, que no se permitan vehículos de apoyo a las construcciones en horas pico durante el día, que no haya trabajos de reparación de infraestructura o servicios en las calles de día, sólo en ciertas horas, ¡que no se use el celular manejando! Es un gran peligro; de ninguna manera permitir tráileres en las áreas vulnerables, mucho menos de doble tracción.

Diseñar y realizar una traza verde urbana peatonal que comunique al peatón con los parques y áreas verdes, además creando parques lineales e incluyendo y reformando las áreas verdes actuales que no se integran a la ciudad.

Se deben suprimir los semáforos en las glorietas, localizarlos en la calle que lleva a la glorieta, pero antes de entrar a la glorieta, como en EU y Europa

Que las normas sean muy rígidas con multas que le duelan al que las rompa.

Además, se debe realizar una red-sistema de comunicación regional por tren, ampliando, aprovechando y aumentando el sistema ferroviario actual, que uniría las principales poblaciones cercanas a la región metropolitana, esto disminuiría la gran aglomeración urbana en la metrópoli, provocando la regionalización en Jalisco, creando nuevas terminales y centros urbanos estratégicos.

Un punto muy importante es el aprovechamiento del patrimonio de las áreas de la naturaleza que tenemos, desarrollarlas unidas para el gozo y esparcimiento de los habitantes, como la Primavera, la Cuenca del Ahogado, la barranca de Oblatos, el Valle de Tesistán (lo que queda) y otros; la ecología debe ser la guía del desarrollo, la energía se puede renovar haciendo la ciudad más habitable, deben diseñarse sistemas de captación y aprovechamiento del agua para tratarla y reutilizarla, habrá que convertir la basura en recursos, está como ejemplo moderno el sistema creado en Copenhague, la infraestructura debe estar completa y con atención y cuidado, además tener un diseño equilibrado, productivo y visionario de la economía.

Actualmente tenemos sólo 4 m² de área verde por habitante, la ONU tiene como norma 12 m² por habitante.

Todo lo mencionado anteriormente lo puede realizar el Gobierno del Estado coordinando a los municipios de la región metropolitana. El gobernador Alfaro tiene la visión y la capacidad de que esto se realice, inclusive usando recursos federales, ahora que el Presidente Andrés Manuel aceptó y dijo en su reunión en Guadalajara que teníamos un gran gobernador.

Así se logrará que nuestra metrópoli produzca una verdadera calidad de vida.