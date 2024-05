“Guía de votos para imbéciles y desesperados”

Pues nos encontramos en un momento de la elección en que la totalidad de partidos y candidatos, con base en sus encuestas, se han declarado vencedores por patiza, con unas ventajas difíciles de creer, pero que si fallan, pos no pasa nada porque en nuestro sistema sólo importan los ganadores, no hay segundos ni terceros lugares; o sea, sólo importa el triunfador y los otros, en diversos niveles, son gataje o paleros que irán a pedir chamba a los ganadores.

Entonces, aunque están segurísimos de ganar, sólo por si las de hule, los tres grupos con candidatos en disputa han decidido instruirnos, no vaya a ser que seamos tan idiotas que nos equivoquemos al votar y vayamos a regarla. Por eso y para que no fallemos, los guindas -actuales dueños del balón- piden, siguiendo las instrucciones que discretamente ha dado nuestro amado señor presidente -a quien no le gusta instruir, porque para él está prohibido hacerlo y los del INE lo tienen muy vigilado-, entonces Claudita y sus huestes están instruyendo al populacho que voten todos los puestos por gente de su partido y así obtener todas las mayorías habidas y por haber y, como consecuencia, despacharse solos, dejando a los opositores con los maravillosos ingresos de diputados y senadores, porque curiosamente el señor presidente no se ha dado cuenta de que en ambos sitios los sueldos permanecen como en los más generosos tiempos del poder neoliberal de los traidores, corruptos, viciosos conservadores que fueron, a instancias del hijo del siervo de la nación, a Miramar por un emperador y que son igual de pseudointelectuales, mentirosos rateros e hijos del siete de bastos, a más de huelepedos.

Los de MC trataron de buscar arreglos, entre brindis y tenis, pero a fin de cuentas ya se decidieron también a que su clientela no vaya a hacer tarugadas, llamando al voto útil, desde luego útil para ellos. Aunque a mí, si he de decir la verdad, me hace mucha falta Alfaro, que en mi opinión hubiera sido un súper candidato, pero por los celos de Dante, el de Veracruz, no llegó, haciendo muy aburrida la campaña. Pues para variar ellos también están pidiendo que no se equivoquen y que voten todos por sus propuestas, aunque ellos van solos, no se quieren juntar con nadie.

Por parte de lo que queda del PRI, PAN Y PRD, también instruyen para tratar de presumir que tiene más el rico cuando empobrece que el pobre cuando enriquece, sólo que cada partido quiere que preferentemente voten por él y en segundo lugar por todos. Tienen a la candidata de la esperanza, quien también es apoyada por grupos no partidarios y así, todos en bola, esperan los dueños de los partidos que esta señora pegue su chicle y con ello los lleve a la lista soñada, en donde obtendrían billetes y poder a su gusto.

Yo no le haré caso a ninguno y votaré por quien se me pegue mi regalada gana.

@enrigue_zuloaga