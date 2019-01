Guerra contra el huachicol, ¿vamos de gane?

Del enorme refranero mexicano, va uno que no ha sido echado al olvido: “No hay mal que dure 100 años, ni tarugo que lo aguante”. Fueron tres semanas, pero no podía ser más, no sin que hubiera una seria crisis de ingobernabilidad. Se terminó el desabasto de gasolina, aunque es todo muy extraño.

El sábado 26 se anunció que llegaban a Jalisco cinco millones de litros de combustible por vía del famoso ducto y también en pipas. El día previo, algunos gasolineros (¿con qué intereses?) habían anunciado que era posible el aumento del precio del combustible, porque la escasez estaba haciendo inoperante el negocio.

Así, el fin de semana presentó ese escenario de duda en un tema que ha dañado a Jalisco, no sólo a la Zona Conurbada, sino también a amplias zonas de vocación agrícola y rural donde sencillamente, no había gasolina. Pero todo se arregló. Así, como de la nada. Se terminó el problema. Y eso está bien, pero preguntas abiertas, muchos temas sin resolver.

La ciudadanía respira tranquila y el Presidente Andrés Manuel López Obrador abordó el tema en su comparecencia mañanera de este 28 de enero, como si de un asunto de relleno se tratara: todo está arreglado. ¿Y a otra cosa mariposa? ¿Así de fácil?

Hay muchos círculos que deben cerrarse. ¿Y los culpables de la corrupción dentro de Pemex? ¿Y los huachicoleros? ¿Y la desgracia de las 115 muertes sólo en Hidalgo? ¿Y el sacrificio de todos; las filas, la espera, las denuncias de fortunas gigantescas construidas con el patrimonio de Petróleos Mexicanos?

Claro que no todo es desabasto. México tiene muchas cosas pendientes y el Presidente López Obrador sigue en la agenda irrefrenable que sus secretarios y colaboradores no alcanzan a atender. Ahora el tema es la promoción de la lectura y el propósito es que los más pobres tengan muchos libros, y baratos además: 10 pesos, dice Paco Ignacio Taibo II, titular del Fondo de Cultura Económica a pesar de todas sus frases vulgares (recuérdese la última edición de la FIL).

Bien por lo de los libros.

Pero en el frenesí no se puede minimizar lo que está pendiente: la aplicación de la ley. Porque si de algo estamos seguros es que no queremos más desabasto de gasolina y también, se exige que sean castigados quienes han saqueado a Pemex.

El responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, se convirtió este día en el brazo ejecutor de la ley porque el fiscal General de la Nación, Alejandro Gertz Manero, no apareció para dar cuenta de cómo van sus propias investigaciones en la lucha contra el huachicoleo.

Nieto dijo, en un escenario de muchas declaraciones y hechos por comprobar, que “ya comenzaron a presentarse” denuncias contra funcionarios y ex funcionarios de Pemex y el Gobierno federal. Son siete las primeras denuncias, pero no se informa contra quiénes. Se congelaron bienes y están involucrados un ex diputado, un ex alcalde y cuatro ex directivos de Petróleos Mexicanos. Están detenidas, según afirma el funcionario de la Secretaría de Hacienda, 558 personas, y se han integrado dos mil 286 carpetas de investigación. Nota aclaratoria: de éstas, apenas 112 han sido judicializadas.

Del famoso general Eduardo León Trauwitz, a quien se había responsabilizado en principio, el Presidente López Obrador confirmó que fue llamado de Panamá, donde estaba comisionado por la Sedena. Ya regresó, pero no ha sido detenido.

Estos datos, por sí solos, no alcanzan para saber si en la guerra contra el huachicol avanzamos o retrocedimos.