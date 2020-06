Grandes Ligas: dueños lanzan bola a peloteros

Los días continúan transcurriendo y el tiempo se sigue ajustando sin que en el beisbol de la Major League Baseball (MLB) se logre un acuerdo sólido entre propietarios de equipos y peloteros para poner en marcha la temporada 2020. Pero siendo que a ninguna de las partes conviene una cancelación de la temporada, es menester se llegue a una negociación en la que alguno o ambos tendrán que ceder y mover sus posiciones para definir lo antes posible el esperado arranque del beisbol de la Gran Carpa. Y en este sentido son los dueños los que han dado un paso adelante al presentar una nueva propuesta en espera de que ahora sí, los peloteros acepten las condiciones para una temporada de 76 juegos y un poco menos de su salario.

Es claro que las negociaciones no han avanzado, siendo el aspecto económico el motivo de discordia entre las partes, en tanto las acusaciones han ido subiendo de tono como se observó la semana pasada cuando los peloteros imputaron a los equipos la responsabilidad de “privar a Estados Unidos de los juegos de beisbol”. En este estira y afloja hemos visto propuestas de un lado y el otro, pero sin que hasta el momento alguna de estas haya logrado conciliar las partes para alcanzar un acuerdo.

En la más reciente propuesta, según diversos medios de comunicación, los propietarios de los equipos han puesto sobre la mesa una temporada de 76 juegos que incluiría un calendario de 76 fechas, sueldo de 75% prorrateado, terminar la temporada regular el 27 de septiembre y finalizar Playoffs en octubre. En esta última etapa habría un recurso adicional a repartir entre peloteros aunque no se especificó el monto, y no habría compensación de draft pick para quien firme a un pelotero de la agencia libre.

Esta nueva oferta mejora las anteriores y se acerca un poco más a la pretensión en cuanto al número de juegos que proponía el sindicato, pero en lo económico todavía podría haber un rechazo de los jugadores que ya han manifestado no estar dispuestos a recibir un recorte salarial adicional a los que ya han tenido.

Habrá que mencionar que la propuesta anterior por parte de los dueños y que fue rechazada por el sindicato de peloteros establecía una temporada de 48 juegos con un recorte adicional al salario de los jugadores de 17.2 por ciento.

Ahora, ante esta nueva oferta de los dueños, queda esperar si tiene mejor respuesta y se logra llegar a un acuerdo para cantar el PlayBall.

En tanto, ya sabemos que el momento que vive el béisbol profesional en el mundo es de contrastes; y así nos lo deja saber la zona asiática, China de manera particular, donde surgió el famoso SARS-CoV-2 o coronavirus, está volviendo a la normalidad, y el beisbol no es la excepción, pues se ha dado a conocer que tras no haber registrado casos de COVID-19 en los últimos 50 días, los organizadores dieron luz verde para que no se limite más el número de aficionados que deseen ingresar a los diferentes parques de pelota de la Liga Profesional de Beisbol de China (CPBL). El levantamiento de la mencionada restricción se dio a partir del pasado domingo 7 de junio.

La Liga China se ha sumado a su similar de Taiwán, que siendo la más avanzada de los circuitos orientales, no sólo fue la primera que se puso en marcha sino que además pasó de jugar con estadios vacíos a tener sus cosos a tope, mientras el circuito coreano, —donde por cierto sigue en plan triunfador el mexicano Roberto Ramos al registrar ya 12 bambinazos—, todavía juega con peluches en las tribunas aunque ya se dispone a permitir el acceso de forma paulatina.

La Liga Japonesa (NPB por sus siglas en inglés) por su parte, se dispone a iniciar su campaña 2020 el 19 de junio sin público.

