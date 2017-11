Gran Premio de Abu Dhabi

“Título” confirmado

Para Sergio Pérez la bandera a cuadros ayer en el circuito Yas Marina marcó el final de una temporada llena de altibajos, pero que al final sorteó bien el tapatío y refrendó su posición como el mejor piloto después de aquellos que militan en alguna de las tres escuderías grandes del serial. Durante la campaña, “Checo” enfrentó a un compañero de equipo sorpresivamente competitivo y hambriento que significó un reto mucho más complejo que el anterior, Nico Hulkenberg; sin embargo, Pérez logró mantener a Esteban Ocon justo detrás de él. Aunque Sergio y Force India terminan una temporada sin podios, creo que el resultado es positivo, pero la inminente amenaza de equipos rivales complica repetir la hazaña en 2018. Estoy convencido que la lenta respuesta por parte de Force India a la batalla que nació en la mitad de la temporada seguramente les costó puntos importantes, pero la realidad es que el cuarto puesto en el campeonato mundial de constructores es, considerando las herramientas y capacidades económicas, el mejor resultado posible, por lo que creo que debemos de reconocer el buen momento que vive el mexicano dentro del serial.

Doble estándar

El sexto puesto conseguido por Nico Hulkenberg ayer sumó los puntos necesarios para que Renault sobrepasara a Toro Rosso en el campeonato mundial y se adjudicó el sexto puesto general. No me sorprende el resultado, durante todo el fin de semana el piloto alemán demostró tener el ritmo y velocidad para conseguirlo y tengo que reconocer que Toro Rosso parece que en cada carrera pierde competitividad y sus pilotos “novatos” no encuentran velocidad ni consistencia. El problema aquí creo que es la forma en la que Nico se comportó durante la carrera. En la primera vuelta y luchando Sergio Pérez, es clarísimo que Nico se beneficia de las condiciones del circuito para no perder la posición que claramente le había arrebatado el mexicano. Entiendo los múltiples factores que han obligado a los circuitos a reemplazar barreras o la grava que delimita la superficie reglamentaria y por consecuencia castigaba a los pilotos que la superaran. Es un tema de seguridad, me queda claro, pero la Fórmula Uno y la FIA necesitan implementar estrictos reglamentos que se tengan que acatar por todos y cada uno de los protagonistas. La regla tiene que ser, si obtuviste un claro beneficio con la excursión fuera de pista, tienes que de inmediato regresar la posición ganada, desgraciadamente eso no sucedió ayer. Creo que Renault es de las escuderías que más ha crecido en la temporada y los dineros adicionales consecuencia del resultado de ayer seguramente los aplicaran a la búsqueda de talento para el desarrollo de su monoplaza 2018.

Distracciones innecesarias

La Fórmula Uno y Liberty Media presentaron el nuevo logotipo del serial más importante del deporte motor en el mundo. El diseño que presume líneas simples e iconos claros fue recibido con una gran mayoría de disgusto por los seguidores de la máxima categoría. La nueva administración asegura que el icónico logotipo de los últimos 23 años no es lo suficientemente claro para explotarse en esta era digital y que durante una encuesta la gran mayoría de los participantes no podían visualizar el número uno que generan el vacío en el logotipo antiguo. Estoy de acuerdo que puede parecer banal el criticar un logotipo, al final es el espectáculo, historia y competencia los pilares que hacen al serial mundialmente reconocido, pero lo que me confunde es el tipo de cambio innecesario en donde esté el esfuerzo de Liberty Media para expandir su negocio. La Fórmula Uno tiene problemas mucho más importantes y trascendentales que una herramienta visual, se necesitan cambios fundamentales en el reglamento para preservar la materia prima de su negocio que es el entretenimiento. Al logotipo con el tiempo nos acostumbraremos, pero si no toman decisiones drásticas, el deporte continuará siendo prohibitivo económicamente para nuevos participantes, dominado por las escuderías con recursos y por consecuencia una continuación de la receta actual que ha ahuyentado a tantos aficionados.

Invierno largo

No será hasta el mes de marzo del próximo año cuando los pilotos y escuderías vuelvan a competir, sin embargo creo que tenemos que analizar lo aprendido durante 2017. Ferrari acortó la distancia, pero después de lo acontecido ayer, todavía tienen mucho que trabajar si pretenden luchar por victorias la próxima temporada. Creo que la alineación de la escudería italiana tiene debilidades con la permanencia de Kimi Raikkonen; no me sorprendería un cambio a mitad del calendario próximo que le dé la oportunidad a la joven promesa Charles Leclerc. Red Bull mostró tintes competitivos que no le habíamos visto en mucho tiempo, pero problemas de fiabilidad al principio del año le costaron puntos que no pudieron recuperar. Max Verstappen y Daniel Ricciardo creo que puede ser la alineación más fuerte dentro de las tres grandes escuderías, por lo que sin mayores cambios en reglamento (salvo el halo) puede ser que Adrian Newey encuentre de nuevo la receta para dominar. En Mercedes sólo tienen que continuar haciendo lo que han hecho desde la llegada de los motores híbridos al serial. Valtteri Bottas cerró de manera estupenda el año, pero creo que todavía tiene que demostrar y conseguir los resultados si quiere competir al mismo nivel que su compañero de equipo.