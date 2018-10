Gobernar es un arte, pero el mundo está cambiando

Nadie ha dicho que es fácil gobernar; por el contrario, es sumamente difícil poder dar gusto a un conglomerado tan disímbolo -con independencia de que se trate de una ranchería, poblado, ciudad, metrópoli o un gran país-, pues en todos los casos habrá personas con necesidades, gustos y objetivos diferentes, sobre por qué el mundo está cambiando.

Un claro ejemplo de ello es lo que sucede en México, país de una gran riqueza natural y cultural, pero con más del cincuenta por ciento de sus habitantes con problemas económicos y muchos de ellos en franca situación de una gran pobreza, lo que ha provocado una laaarga cadena delincuencial, que va desde la “simple” falta de valores familiares que tienen que ver con no saludar, no pedir las cosas “por favor”, no dar las gracias, ofrecer el lugar en el camión a una persona mayor o embarazada, hasta realizar las cosas más atroces de poder imaginar y que tienen postrada a ésta nuestra gran nación.

En contraste, todos los días de la semana y del año podemos encontrar centros comerciales, restaurantes, auditorios, lugares de diversión, entre otros espacios públicos, a donde el llamado pueblo acude a gastar su dinero, completamente repletos hasta altas horas de la noche, lo que quiere decir que sí hay dinero circulando, pero, aunque son muchos a los que vemos en esos lugares, resulta evidente que los que no están ahí son más.

Algunos de nuestros gobernantes creyeron saber lo que necesitábamos y se esforzaron por dárnoslo: empleos, obras públicas -de diferente calidad-, múltiples programas sociales, más oportunidades de estudio y preparación, entre otras importantes acciones. No obstante, fallaron en darnos seguridad, paz, tranquilidad y ¡solución a nuestros problemas personales!, hasta este grado ha llegado nuestra exigencia.

Además, lograron captar importantes inversiones extranjeras, lo malo es que dichos capitalistas exigieron y encontraron la fórmula para no pagar los impuestos al igual que los demás, luego entonces el “beneficio” que trajeron consigo es limitado.

Uno de los principales retos en toda sociedad y Gobierno es lograr la creación de nuevas fuentes de empleo. Los gobiernos estatal y federal consiguieron cifras récord difíciles de alcanzar y menos superar… Con todo y ello, la sociedad votó en contra de sus candidatos, y no sólo eso, sino que además les reprueba en sus calificaciones.



APUNTE

Las administraciones estatal y federal que están por concluir su encargo -en el ámbito municipal ya se dieron los cambios- hicieron muchas cosas bien, sin embargo, a juzgar por los resultados finales pareciera ser que les sucedió aquello de que: ¡apenas encontré las respuestas y ya me cambiaron las preguntas! Algo sucedió y no se dieron cuenta. Todas las sociedades son cambiantes, ahora México y Jalisco están próximos a iniciar una etapa diferente… Ojalá que sea para bien.