La mente es como un paracaídas: solo funciona si se abre. Entre las cosas que más disfruto hacer es intentar analizar la vida desde otra óptica y encontrar algo extraordinario en lo ordinario. Mi buen amigo, Emiliano Leautaud y yo pasamos horas discutiendo ideas sobre las películas y series que más nos gustan. Llegamos a la conclusión que era necesario escribir sobre Gintama, una serie de animé en la cual encontramos lecciones de vida más profundas que en muchos libros. El propósito de este artículo es aterrizar las valiosas lecciones de esta serie, esperando que nos recuerde aquello que en verdad importa.

El personaje principal, Sakata Gintoki es parte de los últimos samuráis en su país, mismo que fue invadido. Nadando contracorriente, Gintoki nunca deja de cultivar y ejercer las virtudes del bushido, el código del samurái. Gintoki encuentra aventuras en el día a día, recordándonos que esta vida es una bendición, solo basta con que nos salgamos un poco de nuestra rutina para verlo.

Muchas veces se nos olvida, pero el propósito de la vida es disfrutarla. La vida no es tan complicada como tendemos a hacerla. Por esto mismo debemos comenzar a disfrutarla, haciendo aquello que queramos hacer y viviendo bajo nuestras propias reglas.

Otra lección que nos presenta el animé es que hay lazos más fuertes que la sangre y que uno es el que termina escogiendo a su familia. En esta vida, las personas por nuestra propia cuenta tenemos un límite, y sin ayuda de los demás no podremos seguir avanzando. Al final del día, la gente que tiene mayor plenitud es aquella que genera lazos, conexiones, que conoce y que se sale de esa esfera ensimismada de sí misma. Muchas veces tendemos a desacreditar la motivación y los logros de las personas, cuando en realidad deberíamos tratar de entender que la validez que cada uno le da a sus acciones, y a su vida, es relativa.

Todos debemos encontrar algo digno qué proteger, ya que sin motivación no hay vida. No necesitamos grandes riquezas ni fama para hacer de esta vida una increíble. Por lo contrario, lo que debe justificar nuestra existencia es vivir de una forma tan apasionada, haciendo lo que creamos relevante para nosotros, sin importar si tiene sentido o no para los demás. No hay necesidad de comprobarle nada a nadie. Solo debemos vivir cada segundo al máximo, siendo así las huellas del camino que vivimos se quemarán en la tierra, y eso es suficiente prueba de nuestra existencia.

Gintama representa no solo una serie, sino una filosofía de vida. Nos recuerda que, sin importar nuestros problemas del día a día, estamos en esta vida para ser felices sin intentar ser algo más allá de nosotros mismos.