García Luna congela a su ex jefe Calderón

Apenas había salido para pronunciarse por lo que ve venir en el 2024 y los caminos que sugiere a la oposición para hacer frente al poderoso partido de Andrés Manuel López Obrador, cuando al ex presidente Felipe Calderón le cayó un balde de agua fría con la declaración de culpabilidad en contra de quien fuera su secretario de Seguridad Pública en el sexenio que corrió del 2006 al 2012.

Como comenté ayer aquí, el fallo en ese sentido se venía venir pese a que las seis mujeres y los seis hombres que integraron el jurado en el Distrito Este de Nueva York sólo escucharon testimonios de ex narcotraficantes y ex funcionarios corruptos que aseguraron haber dado sobornos a García Luna para dejar operar al cártel de Sinaloa, cuando lo lideraba Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien por cierto fue condenado a cadena perpetua el año pasado por el juez Brian Cogan, quien el 27 de junio podría aplicar una sentencia similar al ex zar antidrogas mexicano.

Así, los dichos fueron suficientes para que declararan culpable a García Luna de los cinco delitos por los que lo acusan. Tres por narcotráfico, otro por ser parte de una empresa delictiva y por falsedad de declaraciones. Poco caso hicieron al hecho, permitido en el modelo de justicia estadounidense, de que nunca hubo documentos, audios o alguna otra evidencia para demostrar las acusaciones, ni que la defensa haya argumentado que los acusadores querían beneficios del Gobierno de Estados Unidos y vengarse del hombre que los detuvo y los encarceló. Lo dicho, su fortuna inexplicable lo hundió.

Parafraseando la máxima que él mismo acuñó, “haiga sido como haiga sido”, pero Calderón deberá posponer sus ánimos de volver al ruedo de la política para buscar influir en la próxima sucesión presidencial.

El segundo y hasta ahora último presidente emanado del PAN ya era el villano favorito del autollamado Gobierno de la cuarta transformación, al que López Obrador no se cansa de acusar de haberle robado la elección del 2006, pero con el fallo en contra de García Luna, la metralla va a arreciar como ya se vio ayer, cuando desde distintos frentes del morenismo expresaron que el que seguía de llevar a juicio es Calderón.

Pero más allá de la obvia narrativa que articulará el Presidente desde su mañanera y Morena para capitalizar la condena de García Luna y fustigar aún más al ex presidente, el propio Calderón deberá salir cuánto antes a defender o ha explicar cómo nunca se enteró de que su súper policía estaba coludido con el cártel dominante del país y tratar de ser convincente de que no fue cómplice, y que en la guerra contra el narco que declaró en su sexenio no sólo atacó a unos y defendió a otros, con las consecuencias de la violencia desatada que hasta ahora padecemos.

jbarrera4r@gmail.com