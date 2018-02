Ganar Tlajomulco: Uribe vs. Alfaro

Alberto Uribe Camacho lanzó el reto: Voy a apoyar al candidato de Morena. Vamos a ganar Tlajomulco, vamos a arrasar Tlajomulco.

El todavía presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, como quedó expuesto en este espacio (Palestra 20, 6 y 7 de febrero) hizo un cambio radical en su carrera política al romper con su aliado Enrique Alfaro Ramírez, candidato a la gubernatura en Movimiento Ciudadano (MC).

Quien había sido anunciado como coordinador de la campaña de Alfaro fue presentado como coordinador de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en Jalisco y tiene un compromiso específico asumido frente a Marcelo Ebrard Casaubón: lograr para AMLO el 25% de los votos emitidos por los jaliscienses en la elección presidencial.

Si ese objetivo ya es ambicioso, él asumió en su contienda personal con Enrique Alfaro una meta simbólica: ganarles la elección en Tlajomulco.

Desde que Alfaro fue alcalde de este municipio conurbado (1 de octubre de 2009 al 31 de diciembre de 2011), Tlajomulco se convirtió en el espacio neurálgico de un movimiento político que con la mayor parte de las probabilidades, lo conducirá a ganar la elección por la gubernatura el 1 de julio de este año. En son de broma, sobre todo durante los episodios más álgidos de las luchas políticas encabezadas por Alfaro como presidente municipal, al primer municipio que gobernó se le conocía como “la hermana república de Tlajomulco”.

“Quiero pegarle en el corazón al alfarismo”, ha dicho Alberto Uribe.

Dejemos de lado el proceso por la gubernatura que pareciera ya definido, según las tendencias de opinión. Alfaro ha resentido el rompimiento con Uribe pero no lo admitirá. Ha decidido no abordar el tema. Pero, ¿es posible que su ex aliado construya una candidatura y arme una estructura política que en sólo cuatro meses y medio derrote a Movimiento Ciudadano en su propio espacio de origen?

El actual candidato de MC a la alcaldía de Tlajomulco es Salvador Zamora Zamora. En su cierre de campaña el sábado pasado, aseguró que las pretensiones de Alberto Uribe son “una falta de respeto para todos nosotros”. Lo dijo ante un impasible Alfaro que estando presente, decidió no hablar del asunto.

Uribe ha expuesto su proyecto con relativa claridad: se apoyará en los habitantes del municipio que lo califican como uno de los mejores alcaldes; apelará a votar por el candidato de Morena “por la dignidad y el respeto de Tlajomulco”. Incluso, cuenta con atraer a su causa a algunos de sus principales colaboradores en el gobierno.

El primer reto para Uribe, no hay que perderlo de vista porque el tiempo apremia, es conseguir un candidato competitivo. Lo suficiente como para ser una opción que supere a Antonio Sánchez Flores, del PRI, y al mismo Salvador Zamora.

Después cabe un cuestionamiento elemental: Zamora cuenta con el apoyo de Enrique Alfaro y toda la estructura de Movimiento Ciudadano. Antonio Sánchez echará mano del andamiaje del PRI. ¿Y el candidato de Morena? ¿Dónde están sus recursos humanos y económicos?

Cabe la posibilidad de que Uribe esté fanfarroneando. Las elecciones, no debe olvidarse, jamás se han ganado con discursos. ¿O sorprenderá nuevamente?