¿GLI o GTI?

México es un país “cajuelero”. Tradicionalmente los sedanes son vistos como vehículos superiores a los hatchback. Tal vez por ser casi siempre más largos que los hatch equivalentes, lo que los hace parecer “más coche”. O por la influencia estadounidense de usar vehículos grandes: “The bigger, the better”.

El hecho es que el Jetta siempre fue visto, por la mayoría, como el mejor en la disputa con su hermano Golf. Pero el verdadero “vagueto” -apodo que se les da a los amantes de los productos del grupo Volkswagen AG o, simplemente, VAG- no tenía un Jetta en la cabeza, sino un GTI. Y ahora que regresa la versión Gran Turismo Injection del Golf, esa fascinación por los productos de la marca alemana regresa más fuerte que nunca y justo a tiempo para celebrar sus 70 años en suelo mexicano.

En los primeros días de noviembre pasado, VW México anunció el regreso del GTI al país, luego de que el auto dejó de fabricarse en Puebla en la séptima generación.

Fueron sólo 200 autos anunciados ese día, en una preventa que no duró más que ocho minutos. Ahora en enero la marca libera los GTI para el que esté dispuesto a pagar los 800 mil pesos (799 mil 990 pesos para ser exactos) y poner uno de los hatchbacks más conocidos y queridos del mundo en su cochera.

La diferencia de manejo entre un hatchback y un sedán, principalmente de alto desempeño, es que el primero es más ágil en curvas y el segundo tiene más aplomo en las rectas. La “ausencia de cajuela” del Golf -en realidad es la ausencia de un tercer volumen, porque obviamente los hatchback sí tienen lugar para equipaje- lo hace más corto y por lo tanto, más ágil que el Jetta Gran Luxury Injection. También es cerca de 50 kilogramos más ligero y tiene 11 HP más de potencia y 20 Newtons-Metro más de par motor. Cada caballo de fuerza del Golf carga 6.04 kilogramos vs 6.50 kilogramos para cada HP del GLI. El GTI es, por lo tanto, más rápido que el GLI, pero esto no significa que sea el mejor… ¿O sí?

El lado que masca la iguana

Siendo objetivos, sí, el GTI es un mejor auto. Plataforma, motor mejor afinado, caja, suspensión y acabados. Además, al ser un hatchback, es más práctico para transportar objetos, siempre y cuando los asientos traseros no estén ocupados, en cuyo caso el GLI lleva ventaja. Pero vamos, la inmensa mayoría de las veces viajamos solos como chofer, tanto que el promedio de personas por auto es de menos de dos, a escala global. La pregunta es: ¿El GTI es 170 mil pesos mejor que el GLI?

Particularmente, creo que no. Porque el Jetta también es un gran coche. Es de esos que te hacen querer manejar, te provocan con el ruido del motor, aun siendo un cuatro cilindros. Lo hace también con la respuesta que obtienes de él al acelerar. Te complace con sistemas afinados de suspensión, dirección, frenos y transmisión. Es de esos autos que casi olvidas algo en casa adrede, con tal de tener el pretexto para volver. Y si la carretera que usas con más frecuencia es una autopista, con muchos más tramos rectos que curvas pronunciadas, lo vas a sentir mejor plantado que el Golf, por más GTI que sea.

Si llevas la familia o amigos contigo, ellos también viajarán más a sus anchas en el sedán que en el hatchback. Y, como la mayoría de los mexicanos que buscan un sedán de ese tamaño, tiene un Jetta en la cabeza, a la hora de la reventa la distancia financiera entre ambos autos se hará aún más amplia en favor del GLI.

Hay opciones interesantes en el mercado, claro. Para el que piensa en un GLI, el Mazda 3 turbo es una variable con más potencia, torque y refinamiento, que además cuesta cerca de 83 mil pesos menos. Pero no tiene el espacio, ni se siente tan vivo como el GLI. Versus el Golf está el Cupra León, con 59 HP más por 15 mil pesos menos. En este caso, si quieres velocidad, no hay mucho qué pensar.

Sin embargo, las otras opciones no son VW y esto, para muchos, importa. Porque todos los que disfrutamos manejar y no podemos o no queremos entrar en el territorio de los premium, somos “vaguetos”, aunque sea “de closet” como dice mi amigo Luis. Por esto, arriba el GLI, pero lo que realmente queremos, es un GTI.

