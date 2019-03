Futura ampliación del aeropuerto

El Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo, concesionado y operado por el Grupo Aeroportuario del Pacífico, informó por medio de su director, Lic. Martín Pablo Zazueta Chávez, que planean construir otro edificio que sería la Terminal 2, que estaría bien diseñada sin los errores que tiene la actual terminal, que así lo recibieron, pero que a la hora de efectuar la ampliación que hicieron y que sigue en proceso no reformaron esos errores, como el desorden que se produce al mezclar los flujos de los pasajeros que llegan a tomar un avión y los que llegan para quedarse en Guadalajara o hacer una conexión para otro destino y anunciaron que la próxima terminal no tendrá esos errores, o sea que el que llega para tomar un vuelo no se mezclará con los que arriban a Guadalajara.

Este sistema está muy claro, lo tiene la Terminal 2 de Ciudad de México y los principales aeropuertos internacionales nuevos que existen.

Asimismo, se le solicitó al director que en la actual terminal instalaran bandas transportadoras como en las terminales de México, a lo que respondió que, de momento, no lo pueden hacer pero que lo tienen contemplado.

Además del próximo edificio que tendrá la nueva terminal, se construirá una segunda pista para aterrizaje y despegue de las aeronaves.

Dentro de sus planes se contempla un hotel y construir suficientes lugares para el estacionamiento que hace falta; actualmente el Aeropuerto Miguel Hidalgo da servicio a 15 millones de pasajeros al año y tiene gran capacidad para recibir carga; según los concesionarios, el valor de la carga que llega es mayor a la que se recibe en las terminales de México que son alrededor de 10 mil 300 MDP.

También expresaron que están haciendo la promoción para tener vuelos directos de Guadalajara a Europa.

El costo de la segunda pista que se construirá en la nueva terminal junto con el edificio, llegará a 10 mil MDP.

Actualmente se reportan 40 mil pasajeros al día que utilizan la terminal existente, que ya quedó de una gran extensión porque unieron la antigua Terminal 2 a la terminal grande; esa gran extensión es la que necesita las bandas transportadoras para los pasajeros que les toca tomar el avión al final del aeropuerto.

Es una buena noticia la ampliación del aeropuerto, aun quedando problemas como la posesión de la tierra que reclaman los ejidatarios, que este punto no es problema de los concesionarios sino del gobierno federal que tiene la obligación de resolverlo; también queda el problema del diseño vial sobre todo a la llegada al aeropuerto, porque el carril junto al edificio está acaparado por los taxis y realmente provoca un atasco vehicular continuo.

Esperemos que estos proyectos se realicen según lo anuncian y que no le vayan a pedir asesoría a Andrés Manuel, porque de seguro les daría una opinión totalmente equivocada, como lo demostró al cancelar al Aeropuerto de Texcoco en México.