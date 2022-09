• Los clubes de la Liga MX pudieron registrar para el Apertura 2022, un máximo de 10 jugadores no formados en México, con la condición de que participen en los partidos como mínimo tres mexicanos en todo momento, es decir, un máximo de ocho extranjeros.

• Al cierre de registros que tuvo vencimiento este lunes 5 de septiembre en la Liga MX, solamente cinco clubes no alcanzaron la cifra tope, entre ellos, Necaxa que registró nueve, Pachuca y Mazatlán con ocho cada uno, Pumas con siete y Guadalajara ninguno.

Los 13 clubes restantes recurrieron al máximo permitido por el reglamento de 10 futbolistas importados.

• Los clubes que juegan con extranjeros en Primera División registraron en total 162 jugadores no formados en México para este Apertura 2022, una cifra regular en los cinco torneos más recientes donde se aplica el mismo reglamento, lo cual no deja de ser un número alarmante porque equivale a que en la Liga MX el 38% de los futbolistas del presente campeonato sean no nacidos en nuestro territorio y eso que ya se mejoró un poco, pues anteriormente, entre el Apertura 2015 y el Clausura 2020 la Liga permitió registrar a cada club más de una decena de jugadores extranjeros.

• De los 162 futbolistas no formados en México registrados este torneo, 149 provienen de países sudamericanos, siendo 42 de Argentina, 32 de Uruguay, 21 de Colombia, 13 de Ecuador, 12 de Brasil, 12 de Chile, 10 de Paraguay, cuatro de Perú y tres de Venezuela.

Completan la relación seis de España, tres de Francia, uno de Panamá, otro de Costa Rica, un norteamericano y un africano.

• Para este Apertura 2022 llegaron del extranjero 29 futbolistas debutantes en la Liga MX, mientras que otros nueve no formados en México regresaron a nuestro país después de haber participado en algún torneo anterior, en tanto que 16 futbolistas extranjeros cambiaron de club en la misma Liga MX.

• Cabe mencionar que Atlas y Monterrey registraron 10 extranjeros, pero actualmente juegan con nueve porque perdieron por lesión el resto del torneo al ecuatoriano, Joao Rojas, con los Rayados y el colombiano Mauro Manotas, de los rojinegros.

• Un dato alarmante que pone al descubierto las malas decisiones de los clubes mexicanos es la cifra de 40 futbolistas extranjeros que militaron el pasado Clausura 2022 en la Liga MX y que ya abandonaron el país por no dar el ancho en nuestro futbol en la mayoría de los casos o porque encontraron acomodo en otras latitudes por negocio de los dirigentes.

erlomo@hotmail.com