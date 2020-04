Los dirigentes de clubes de la Liga MX están decididos a reanudar el Torneo Clausura 2020 de Primera División jugando las siete fechas que restan de la fase regular, más la Liguilla, siempre y cuando las autoridades de salud de nuestro país lo permitan, ya que en su escenario no cabe la posibilidad de cancelar en definitiva el torneo.

De acuerdo a lo proyectado, al menos las siete jornadas pendientes se jugarían en estadios a puerta cerrada con el deseo vehemente de que la Liguilla se dipute con aficionados en las tribunas; pero esa quimera se ve cada día más lejana según los últimos reportes de las autoridades de salud.

Un plan de reanudación del torneo consiste en disputar todos los encuentros en los tres estadios de la Ciudad de México y el de Toluca, teniendo concentrados en esas dos plazas a los 18 equipos y también a los árbitros, jugando dos jornadas por semana.

De esta forma las siete jornadas se disputarían durante tres semanas a partir de la fecha tentativa del 15 de junio, más las tres semanas de Liguilla, para concluir a finales de julio.

La premura que tienen los directivos de reanudar el torneo es para rescatar ingresos por concepto de transmisiones y patrocinios, ya que por taquilla y esquilmos no lo podrán hacer hasta que en todo caso abran las puertas de los estadios.

Sin embargo, los deseos de los dirigentes de la Liga MX parecen estar lejanos a una realidad, ya que deben tomar como ejemplo lo que sucede en países donde el confinamiento empezó mucho antes que en México.

Recientemente las autoridades de salud en España y Francia anunciaron que el confinamiento en su respectivo territorio se puede alargar hasta finales de junio.

La semana pasada la Liga de futbol de Holanda anunció la cancelación definitiva de su torneo, mientras que el primer ministro de Francia acaba de dar por terminada la Liga francesa, por lo tanto, bien harían los federativos mexicanos en pensar en una cancelación por bien de los futbolistas que siguen confinados en sus hogares sin saber sobre su futuro.

A estas alturas del año se estaría jugando la jornada 16 de la Liga MX y el torneo regular habría terminado el 10 mayo, fecha en que los equipos no clasificados a la Liguilla iniciarían vacaciones,¿Por qué no cancelar el torneo en México y declarar vacante el título en favor de los futbolistas y no en beneficio del negocio del futbol?