-Los rumores están a la orden del día en cuanto a la elección del próximo técnico del Guadalajara.

Basta que un comentarista o medio de comunicación lance el nombre de un candidato a técnico de Chivas para que se suban al tren muchos más y distorsionen la veracidad de los acontecimientos.

La realidad es que el técnico interino del conjunto rojiblanco por el resto del torneo es Alberto Coyote y que la directiva se ha dado a la tarea de buscar al sustituto de Cardozo sin encontrarlo todavía.

-Lo que sí se puede establecer es que el entrenador español, Julen Lopetegui, no es candidato para dirigir a Chivas y que la visita reciente a Europa de los dirigentes del Guadalajara, José Luis Higuera y Marcelo Michel Leaño, no tuvo como propósito entrevistar al ex técnico de la Selección española y del Real Madrid.

José Luis Higuera estuvo en España la semana pasada tratando otros asuntos, en tanto que Marcelo Michel Leaño en su puesto de director de futbol juvenil profesional de Chivas fue a formalizar convenios de intercambio deportivo de fuerzas básicas con clubes españoles.

-Así las cosas los nombres de posibles técnicos de Chivas no son más que apuestas de la prensa, porque la realidad es que la directiva rojiblanca lo único que ha hecho es estudiar las opciones, pero sin duda la menos probable es la de un técnico extranjero que desconozca el futbol mexicano, por lo tanto todo apunta al análisis de entrenadores del medio nacional.

-Es muy alta la probabilidad de que un club certificado para ascender resulte campeón en la serie por el ascenso a Primera División, para que de esta forma la siguiente temporada se dispute con 19 equipos.

La ecuación es sencilla, porque faltando una jornada para que termine el torneo regular del Ascenso MX hay seis equipos en zona de Liguilla, de los nueve clubes certificados por la Liga para ascender.

Por el momento estarían en la serie por el título de Liga de Ascenso: San Luis, Mineros, Zacatepec, Dorados, Oaxaca y Cimarrones; pero se puede incrementar la lista a siete certificados si Leones Negros vence a Celaya en la última jornada.

Resulta improbable que uno o dos equipos no certificados ganen el título del actual torneo entre el resto de clubes certificados.

Los equipos no certificados con posibilidad de Liguilla son Venados y/o Atlante.

Si un club certificado se corona en este torneo en automático habrá ascenso a Primera División porque enfrentaría al campeón anterior, Atlético San Luis, que también está certificado.