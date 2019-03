-Ser directivo de un club de futbol de la noche a la mañana no es cosa fácil, si no pregúntenle a Rafa Márquez, quien asumió como presidente deportivo del Atlas en agosto del año pasado y hasta la fecha no se le pueden atribuir muchas decisiones favorables, por el contrario, son más las malas en su haber.

Por ejemplo, su primera contratación fue la del defensa argentino Nicolás Pareja, quien ha resultado un verdadero fiasco.

La segunda fue la del técnico, Guillermo Hoyos, quien con discursos trata de eludir su responsabilidad en la mala marcha del equipo y la tercera fue la de Ignacio Hierro como director deportivo, personaje que no le aporta nada a la institución.

-En algo ya enmendó Rafa Márquez tras la llegada del técnico, Guillermo Hoyos, quien fue contratado por dos años sin cláusula de rescisión junto con sus cuatro auxiliares, sin embargo a principio de este año se sentó la directiva a negociar este punto con el entrenador y acordaron una cláusula por si las cosas no funcionan, pero por el momento resulta bastante caro para el club finiquitarlo y por ese motivo están detenidos en correrlo.

-Otros refuerzos que llegaron al Atlas en este torneo que tampoco han funcionado, producto de la gestión de Rafa Márquez, son el hondureño, Cristian Cálix y el mexicano Irving Zurita, además, sin demostrar mucho se puede apuntar a Darío Burbano y Jorge Segura. Los únicos que se salvan de la quema son: Osvaldo Martínez, Jesús Isijara, Ánderson Santamaría y Facundo Barceló.

-Por otro lado, los problemas no terminan para el Atlas de cara al próximo juego contra Cruz Azul, pues además de la ausencia obligada por suspensión del delantero, Facundo Barceló, se suma la lesión del volante, Esteban Carvajal, por un problema muscular y ambos no podrán jugar este viernes.

-Hay que recordar que el Atlas tiene fuera de combate por lesión a tres jugadores que no podrán regresar en este torneo, ellos son: Ricardo “Ricky” Álvarez, Lorenzo Reyes y Heriberto Olvera, además, otro jugador lesionado que podría regresar hasta después de la Fecha FIFA a fin de mes es Andrés “Rifle” Andrade.

-Otro tema a señalar es que con Guillermo Hoyos está resultando una falacia la famosa cantera rojinegra, pues sus alineaciones están nutridas de extranjeros y mexicanos de otros clubes, los únicos canteranos en su órbita son el portero, José Hernández y el capitán, Juan Pablo Vigón.